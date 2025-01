acompanhe os jogos que fecham a 1ª rodada e confira classificação

A rodada de abertura do Campeonato Alagoano 2025 fecha neste domingo (12) com dois jogos. No Rei Pelé, o CSA recebe a equipe do CSE, às 16h (de Brasília). No mesmo horário, Coruripe e ASA medem forças no Estádio Gérson Amaral.

Na tarde desse sábado (11), o Penedense abriu o estadual com três pontos após vencer o Murici. Vale lembrar que o CRB iria jogar contra o Igaci, mas a equipe desistiu de participar da competição.

CSA x CSE

O Centro Sportivo Alagoano inicia sua jornada no estadual na busca de frear o rival, o CRB, atual tricampeão. O Azulão vai para a partida motivado após começar bem a temporada com a classificação à fase de grupos da Copa do Nordeste.

Para a partida, Higo Magalhães terá três baixas: além de Roberto e Islan, o clube perdeu Igor Bahia após o atleta sofrer um choque de cabeça com Kenisson. Apesar de não haver necessidade de intervenção cirúrgica, o clube irá preservá-lo.

Do lado do CSE, a expectativa é, ao menos, repetir o feito do último ano de chegar às semifinais do Alagoano. Um dos destaques da equipe é o atacante Ibson Melo, velho conhecido da torcida.

Coruripe x ASA

O Coruripe quer esquecer o desempenho no estadual passado e buscar uma campanha melhor. Quem comanda o Hulk é Gilmar Batista, que montou um novo plantel. Nos três amistosos de pré-temporada, foi uma vitória e uma derrota contra o Barra-SE, e um empate sem gols contra o Itabaiana.

Já no Alvinegro, Ranielle Ribeiro seguiu no comando da equipe após o fim da Série D. Além dele, outros oito atletas ficaram no grupo, que foi fortalecido com 10 reforços, até o momento, para o início do Alagoano.

Classificação do Alagoano 2025