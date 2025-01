Agentes do FBI visitam a casa de Ben Affleck enquanto investigam incêndios florestais em Los Angeles

O FBI verificou Ben Affleck no fim de semana e recebemos imagens de agentes na casa do ator em Los Angeles… mas ele não teve nenhum problema com a lei… descobriu o TMZ.

Agentes do FBI, juntamente com delegados do xerife do condado de Los Angeles, atacaram o bairro de Brentwood, onde Ben mora agora, após se divorciar recentemente da ex-mulher. Jennifer Lopez.

Confira as fotos, obtidas pelo TMZ, que mostram 2 agentes do FBI parados do lado de fora do portão da casa de Ben e 2 xerifes se afastando dele.

Fomos informados de que policiais estavam na área investigando um incidente em que um drone particular colidiu com uma aeronave de combate a incêndios, danificando-a. A aeronave “super scooper” estava ajudando os bombeiros a combater os incêndios florestais que até agora ceifaram 24 vidas e destruíram milhares de casas na área de Los Angeles.

Não está claro se os agentes do FBI fizeram contato com Ben… mas entramos em contato com seus representantes para comentar… até agora nenhuma resposta.

No entanto, nossas fontes dizem que Ben não foi o alvo da investigação, então ele não tem nada com que se preocupar do lado jurídico. Mesmo assim, a casa de Ben fica perto da fronteira de Pacific Palisades, que foi a mais atingida pelos incêndios, por isso ele ainda tem preocupações com segurança.

Você deve se lembrar… na semana passada, quando os incêndios eclodiram, Ben estava fotografado evacuando de sua casa e parecendo chocado ao olhar para as chamas de seu carro. Ele então dirigiu até a casa de sua ex-mulher, Jennifer Garnerque mora perto com seus três filhos, para ter certeza de que estavam bem.

No sábado, Ben foi fotografado abraçando sua filha Violetaque passou pela casa de seu pai em Brentwood com Jennifer para ver como ele estava.