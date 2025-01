Alfredo Gaspar hoje, às 10h30m, na TV Pajuçara

Considerado o parlamentar mais atuante da bancada de Alagoas no Congresso Nacional, o deputado federal Alfredo Gaspar (União Brasil) é o entrevistado deste domingo, às 10h30m, no programa “Contextualizando”, na TV Pajuçara.

Ele fala sobre as propostas apresentadas nos dois primeiros anos de mandato, ressaltando projetos e ações de iniciativa sua no combate à criminalidade, especialmente o narcotráfico, e explica no que consiste a Lei Anti-Máfia.

Alfredo Gaspar analisa também o quadro político em Alagoas, diz quais os seus planos políticos e fala sobre sua postura crítica ao governo Lula.

Lembrando: “Contextualizando” vai ao ar a partir das 10h30m de hoje, na TV Pajuçara.