América: Layún estreou com mais de 180 mil usuários em transmissão digital

O ex-jogador do América inovou com um modelo de transmissão nunca visto no México

O ex-jogador do América Miguel Layun transmitiu digitalmente a partida da Liga MX entre o time azulcrema e Tijuanacorrespondente à 2ª jornada do Clausura 2025, e inovou com um tipo de divulgação em massa nunca antes vista no México, já que não contou com narradores, mas sim comentários do próprio atleta e de alguns convidados como torcedores do time azulcrema.

As plataformas abrangidas pelo ‘Layvtime’, nome dado às redes sociais de Miguel Layunno Facebook, Twitch, YouTube e TikTok, atingiu perto de 200 mil usuários em seu apogeu e permaneceu em pouco mais de 170 mil poucos minutos antes do apito final que declarou o empate de um gol entre as duas instituições.

Miguel Layún ofereceu o duelo América vs. Tijuana nas redes sociais Imago7

Além da festa América vs. Tijuana, Miguel Layun vai oferecer nas redes sociais os jogos que o América disputa em casa durante 2025.

No que diz respeito à partida, AméricaO time, mesmo com jovens e sem André Jardine no banco, assumiu a liderança do Clausura 2025 momentaneamente com quatro pontos, aguardando o que acontece no restante da segunda rodada do semestre do futebol mexicano.

Os gols da noite no Estádio Ciudad de los Deportes, que pela primeira vez vestiu as cores do América nas arquibancadas, correram por Jesús Hernández, para o Tijuana (37′) e Esteban Lozano resgatou o empate aos 61′.