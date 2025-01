América sub23 volta a somar, com empate diante do Xolos

Depois de duas jornadas, o time campeão da Liga Mx continua somando com seus jovens

Ele América Sub23 Ele mais do que cumpriu e entregará boas contas ao técnico André Jardine depois do empate em 1 a 1 contra Tijuanaum clube que sofreu e saiu vivo na visita ao Estádio Ciudad de los Deportes no início da segunda jornada.

Os jovens penados jogaram sem medo, foram melhores contra rivais com mais experiência profissional e fizeram-nos sofrer durante uma parte importante do jogo.

A equipe da capital começou a partida com medo, hesitando em atacar e sendo superada pelos rivais no controle de bola.

Esteban Lozano marcou o empate do América na visita ao Tijuana. Imago7/ Alexis Chavez

Saladas de Pato Teve a chance mais importante nos primeiros 20 minutos de jogo com uma ação em que entrou sozinho na área, mas não teve confiança para finalizar e a defesa cortou a ação e mandou para cobrança de escanteio.

O primeiro gol do jogo caiu quando América Eu estava começando a ganhar confiança. Miguel ‘Isco’ Ramírez pecou de individualismo e perdeu a bola contra Kevin Castañedaque controlou e se aproximou da área, onde encontrou apenas Jesus Hernández quem marcou o primeiro gol do jogo.

Los Apenas Eles tiveram uma segunda ação importante antes do intervalo com um chute de meia distância de Kevin Castañeda que bateu na trave Rodolfo Cota.

América encontrou uma resposta para a passividade do Apenasnum rápido contra-ataque a equipe encontrou apenas Esteban Lozanoque, com apenas dois minutos em campo, venceu Toño Rodríguez para fazer explodir um estádio que tinha mais de 10 mil torcedores nas arquibancadas.

Os da Coapa pegaram a bola e geraram mais perigo, enquanto Tijuana Ele mudou seu banco e trouxe seu experiente Cristiano Rivera sim José Zuñiga.

Isco Ramírez Teve a oportunidade mais importante nos últimos minutos com uma grande ação individual. O meio-campista tentou compensar o erro do primeiro gol, mas seu chute foi desviado por um atento Toño Rodríguez.

Ele América fez sofrer Tijuana. A velocidade e ousadia que mostraram esta noite em campo desesperaram os rivais, que acabaram caídos em campo.

No final, o prémio foi para a equipa Sub-23, que procura fazer nome ao empatar com um Tijuana que esteve na Liguilla no torneio anterior.