Análise: O legado da política externa de Jimmy Carter é muito mais complexo – e bem-sucedido – do que ele acredita

No início de sua presidência, em maio de 1977, o então presidente Jimmy Carter fez um discurso de formatura na Universidade de Notre Dame que delineou uma nova abordagem ao papel da América no mundo: Carter disse que os direitos humanos deveriam ser um “princípio fundamental de nossa política externa”. .”

Esta foi uma ruptura acentuada com a política externa praticada pelo antecessor de Carter, o Presidente Richard Nixon, que, durante a Guerra do Vietname, intensificou os bombardeamentos secretos americanos contra os vizinhos do Vietname, o Camboja e o Laos, causando uma miséria incalculável nesses países. O secretário de Estado de Nixon, Henry Kissinger, pressionou com sucesso para derrubar o governo socialista democraticamente eleito de Salvador Allende no Chile em 1973. Três anos depois, Kissinger também deu secretamente luz verde à junta militar na Argentina para realizar o que é conhecido como “ Guerra Suja” para matar entre 10.000 a 30.000 dos seus oponentes políticos.

Carter queria acabar com esse apoio americano aos ditadores e enfatizar o apoio dos EUA aos direitos humanos, ao mesmo tempo que tentava trazer a paz ao Médio Oriente. O seu historial reflecte em grande parte este esforço – mas a crise dos reféns no Irão tendeu a obscurecer que Carter era, de resto, um comandante-em-chefe bem-sucedido na frente da política externa.

Poucas semanas depois de assumir o cargo, Carter escreveu uma carta de apoio a Andrei Sakharov, o principal dissidente soviético. Embora isto tenha irritado o regime soviético, ajudou a sustentar o movimento dissidente na União Soviética, sabendo que tinham o presidente dos EUA firmemente ao seu lado.

A abordagem de Carter à política externa americana baseada em direitos e justiça também informou a sua decisão de devolver o Canal do Panamá aos panamenhos. Mais de meio século antes, o presidente Teddy Roosevelt apoiou a secessão do Panamá da Colômbia, o que resultou na construção e propriedade dos americanos do canal que atravessava o Panamá, o que permitiu aos navios evitarem viajar vários milhares de quilómetros adicionais em torno do Cabo Horn, no fundo do Sul. América.

Mas quando Carter assumiu o cargo, o Canal do Panamá tornou-se um símbolo do colonialismo dos EUA; Carter estava determinado a corrigir o que considerava um erro histórico, mesmo que esta não fosse uma medida especialmente popular politicamente nos EUA. As pesquisas mostraram que metade dos americanos não queria desistir do canal, e um político republicano em ascensão chamado Ronald Reagan disse sobre o plano: “Vou falar o máximo que puder e o mais alto que puder contra ele. .”

Mas no final, Carter prevaleceu, obtendo mais de dois terços dos votos no Senado dos EUA necessários para ratificar os tratados do Canal do Panamá.

Nas últimas semanas, o presidente eleito Donald Trump refletiu publicamente sobre a recuperação do Canal do Panamá, mas desde que o Senado dos EUA ratificou os tratados do Canal do Panamá e o governo panamenho disse que não tem interesse em devolver o canal aos EUA, o a possibilidade de isso acontecer parece bastante remota.

Paz entre Israel e Egito



Outro sucesso de Carter foram os Acordos de Camp David entre Israel e o Egito, que travaram três grandes guerras entre si. O primeiro-ministro de Israel, Menachem Begin, e o presidente do Egipto, Anwar Sadat, eram inimigos ferrenhos quando Carter os reuniu no retiro presidencial dos EUA em Camp David, em Maryland, para 13 dias de intensas conversações de paz, em Setembro de 1978.

Em Camp David, Carter persuadiu os líderes israelitas e egípcios a continuarem a negociar, mesmo quando as conversações fracassaram, e utilizou o seu próprio conhecimento enciclopédico das questões no Médio Oriente.

James Fallows foi o principal redator de discursos de Carter e permaneceu em Camp David durante as negociações. Fallows diz que o acordo de paz simplesmente não teria acontecido sem Carter, que deu uma atenção considerável aos detalhes das conversações. Carter sentou-se com Begin e Sadat para examinar mapas da região do Sinai, que fica entre o Egito e Israel, e Carter estaria “traçando limites e dizendo: ‘E quanto a isto? E a estrada passa por aqui? E o abastecimento de água? Então, ele foi capaz de detalhar qualquer pessoa”, disse-me Fallows em uma entrevista para o podcast Audible “In the Room”.

O acordo de paz resultante perdura até hoje, quase meio século depois.

Foi Nixon quem primeiro viajou à China para iniciar o processo de normalização entre o regime comunista e os Estados Unidos, mas foi Carter quem reconheceu formalmente a China e estabeleceu relações diplomáticas entre os dois países, que estabeleceram as bases para a maior parceria comercial da história. .

E apesar da sua imagem pacífica, foi Carter quem começou a armar os mujahideen afegãos que lutavam contra os soviéticos que invadiram o Afeganistão em Dezembro de 1979.

E, no entanto, o que definiu o historial de Carter como comandante-em-chefe para a maioria dos americanos foi a crise dos reféns no Irão, quando revolucionários islâmicos tomaram a embaixada americana em Teerão juntamente com mais de 50 americanos.

O que precipitou a tomada da embaixada foi o facto de os EUA terem fornecido refúgio ao Xá do Irão, que os revolucionários iranianos odiavam. Ironicamente, Carter inicialmente opôs-se veementemente a deixar o Xá entrar nos EUA, mas foi persuadido por Kissinger e outros apoiantes do Xá de que o monarca iraniano estava perto da morte de cancro e precisava urgentemente de tratamento médico que só os EUA poderiam fornecer. (O prognóstico médico do Xá era, de facto, melhor do que o apresentado na altura).

Carter autorizou uma operação de resgate em abril de 1980 para libertar os reféns americanos em Teerã. A Operação Eagle Claw, às vezes chamada de Desert One, foi condenada assim que começou. Vários dos helicópteros de resgate enfrentaram uma forte tempestade de areia e um deles colidiu com um avião de transporte americano durante um reabastecimento no deserto iraniano, matando oito militares americanos.

Uma investigação do Pentágono encontrou muitos problemas com a Operação Eagle Claw: o Exército, a Força Aérea, a Marinha e os Fuzileiros Navais queriam desempenhar um papel nesta importante operação, embora nunca tivessem trabalhado juntos antes neste tipo de missão. Uma ênfase excessiva na segurança operacional impediu que os serviços partilhassem informações críticas e não houve um ensaio completo do plano.

Algo precisava ser consertado. Essa solução foi a criação, em 1980, do Comando Conjunto de Operações Especiais, que 31 anos mais tarde supervisionaria a operação que matou Osama bin Laden em Abbottabad, no Paquistão. No entanto, a longa crise de reféns que durou 444 dias e a fracassada operação de resgate no Irão ajudaram a garantir que Carter fosse presidente por um único mandato.

Numa conferência de imprensa em 2015, perguntaram a Carter o que ele gostaria de ter feito diferente quando era presidente. Carter respondeu: “Eu gostaria de ter enviado mais um helicóptero para resgatar os reféns, e nós os teríamos resgatado e eu teria sido reeleito”.

Isso parece uma ilusão. O desafio de resgatar 52 reféns americanos detidos por revolucionários fanáticos dentro da embaixada dos EUA no centro de Teerão, uma cidade com muitos milhões de habitantes, e depois tirá-los com sucesso do país teria sido formidável.

Dito isto, o legado de Carter como comandante-em-chefe não pode ser julgado apenas pelos reféns dos EUA detidos no Irão e pelo esforço de resgate falhado.

Carter intermediou uma paz duradoura entre o Egito e Israel, abriu relações diplomáticas dos EUA com a China, acabou com a irritação colonial do controle do Canal do Panamá pelos EUA e colocou os direitos humanos em primeiro plano na política americana, por exemplo, apoiando os dissidentes soviéticos e ao mesmo tempo assumindo uma linha dura quando os soviéticos invadiram o Afeganistão em 1979.

Em suma, é um recorde de sucesso para qualquer comandante-chefe.