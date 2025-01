Após varias prisões no primeiro dia, Prefeitura aumenta policiamento no Verão Massayó

Após várias prisões e registro de confusões no primeiro dia, a Prefeitura de Maceió informou que aumentará o efetivo de segurança para os próximos dias do Verão Massayó. Até o final do evento mais de 600 seguranças privados estarão trabalhando para garantir a segurança e comodidade dos maceioenses e turistas que estão aproveitando o evento.

Além disso, houve um aumento nos efetivos da Guarda Municipal, da Polícia Civil e da Polícia Militar.

Outra medida importante é o cuidado com os jovens que irão ao Verão Massayó. Menores de 16 anos só entrarão no evento acompanhados de um responsável.

O festival também conta com equipes capacitadas para registrar Boletins de Ocorrência de crimes, como assédio, homofobia e racismo.