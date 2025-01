Aposta de Maragogi ganha R$ 34 mil na Mega-Sena; 28 jogos de AL acertam a quadra

Uma aposta simples feita em Maragogi acertou a quina da Mega-Sena e levou R$ 34 mil no sorteio do concurso 2814, realizado na noite do último sábado, 11, em São Paulo. Ninguém cravou as seis dezenas – 11 – 17 – 19 – 26 – 49 – 54 -, e o prêmio principal acumulou para R$ 34 milhões.

Segundo a Caixa, 82 bilhetes foram premiados com a quina e faturaram R$ 34.367,81, enquanto 4.640 apostas ganhadoras da quadra ficaram com R$ 867,66.

Outros 28 jogos feitos em Alagoas fizeram a quadra nas seguintes cidades: Arapiraca (1), Atalaia (2), Barra de São Miguel (1), Boca da Mata (1), Coruripe (1), Feira Grande (1), Maceió (13), Marechal Deodoro (2), Maribondo (1), Piranhas (1), Porto Real do Colégio (1), Rio Largo (1), Satuba (1) e União dos Palmares (1).

As apostas para o próximo concurso, que será nesta terça-feira, 14, podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país, ou pela internet. No caso das lotéricas, os estabelecimentos podem fechar antes das 19h. O jogo simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 5.