Arman Tsaurkyan continua provocando planos para lançar movimento supersecreto ‘nunca visto no UFC’

Arman Tsarukyan já criou muita expectativa para sua revanche no evento principal contra Islam Makhachev no UFC 311, mas conseguiu aumentar ainda mais as expectativas ao revelar planos de realizar uma jogada supersecreta no octógono.

O desafiante peso leve de 28 anos provocou esse movimento misterioso pela primeira vez nos dias que antecederam a luta, mas agora ele não pode evitar perguntas pedindo detalhes que ele não quer revelar. O que Tsarukyan pode prometer é que este é um movimento que ninguém jamais usou no UFC, mas não espere que ele desembrulhe o presente antes de entregá-lo a Makhachev no sábado.

“Essa técnica eu nunca vi no UFC”, disse Tsarukyan durante o media day do UFC 311. “[I’ve never seen] jn destaca também.

“Todo mundo está perguntando ‘conte-me sua técnica secreta’. Tipo, como posso te contar? OK, chute alto, estou dizendo para todo mundo. eu não deveria dizer [anything] sobre essa técnica secreta. Todo mundo está fazendo as mesmas perguntas. Qual é a técnica secreta? Não sei, não faz sentido fazer essa pergunta. É um chute alto, pessoal.

Claro, Tsarukyan não tem ninguém para culpar além de si mesmo por falar sobre esse movimento secreto, especialmente com tanta atenção sendo dada à sua luta contra Makhachev no UFC 311.

Como seu único objetivo é vencer, Tsarukyan não pode prometer que realmente conseguirá empregar essa técnica misteriosa, mas promete que se isso acontecer, todos saberão que é algo que nunca foi testemunhado anteriormente.

“Com certeza, com essa técnica você vai dizer ‘nossa, o que é isso?’”, disse Tsarukyan. “Como um chute positivo na última luta. Você nunca viu quando estou dando chutes. É um chute raro também. Alguns lutadores também deram um salto no UFC.”

Se Tsarukyan pudesse oferecer mais uma garantia em relação a esta tão comentada manobra, ele jura que Makhachev não verá isso acontecer e isso definitivamente o pegará desprevenido.

“Vai funcionar se eu jogar”, disse Tsarukyan.

Por enquanto, teremos que esperar até sábado para ver se Tsarukyan conseguirá usar esse movimento secreto e como isso pode ajudá-lo a reivindicar o título dos leves do UFC.