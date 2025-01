Arthur Lira reafirma sua liderança em Brasília

Para quem está vivendo seus últimos momentos como presidente da Câmara, o deputado federal Arthur Lira (PP/AL) deu uma demonstração de prestígio e força política ao receber a solidariedade de personagens ilustres do cenário nacional quando do falecimento do seu pai, Benedito de Lira, reeleito em 2024 prefeito da Barra de São Miguel.

Muitos desses personagens, de diversos recantos do Brasil, inclusive fizeram questão de vir a Maceió participar do velório e do sepultamento, ocorrido ontem pela manhã.

Evidentemente, influiu bastante o excelente relacionamento de Benedito de Lira em Brasília quando exerceu mandatos de deputado federal e senador, o que reforça o sentimento manifestado em favor do seu filho e demais familiares.

Fica evidente a liderança de Arthur Lira no exercício da presidência da Câmara dos Deputados por quatro anos, deixando claro que ele continuará com ascendência sobre parte razoável dos seus colegas parlamentares, tanto que deixou consolidado o nome do paraibano Hugo Motta para sucedê-lo no cargo – Hugo Motta foi um dos que fizeram questão de vir a Alagoas participar do sepultamento de Benedito de Lira.

Esse cacife inclusive credencia Lira a, se desejar, fazer parte do ministério do presidente Lula (PT) ocupandlo uma pasta de relevância.

É o que confirma, dentre outros analistas, a jornalista Vera Rosa, no “Estadão”:

“…Há petistas – exemplo do ex-presiente da Câmara João Paulo Cunha – que defendem o ingresso de Lira no governo. Nessa lista está também o ex-ministro da Casa Civil José Dirceu. Os dois avaliam que Lira pode ajudar a levar parte do Centrão para a campanha de 2026, quando Lula pretende concorrer a novo mandato.

Uma ala da corrente Construindo um Novo Brasil (CNB), majoritária no PT, diz agora que o presidente da Câmara tem perfil para chefiar a Agricultura, hoje nas mãos de Carlos Fávaro (PSD), alvo de reclamações da bancada de seu próprio partido.

O objeto do desejo do grupo de Lira é o Ministério da Saúde, mas essa pasta dificilmente sairá da órbita do petismo, mesmo que Nísia Trindade, a atual titular, seja substituída.

As eleições que renovarão os comandos da Câmara e do Senado estão marcadas para 1.° de fevereiro. Indicado por Lira, o deputado Hugo Motta (Republicanos) é o favorito para ocupar sua cadeira.”