Assista ao vídeo recém-lançado de Tim Welch distraindo Merab Dvalishvili no UFC 306

Merab Dvalishvili não gostou do escanteio de Sean O’Malley no UFC 306 e agora todos entendem melhor o porquê.

Na quinta-feira, o UFC divulgou novas imagens da altercação verbal de Dvalishvili com o técnico de O’Malley, Tim Welch, no início da luta pelo título dos galos, que aconteceu no dia 14 de setembro, no Sphere, em Las Vegas. Dvalishvili ficou visivelmente agitado logo após o sino de abertura, apontando para o escanteio de O’Malley, e o árbitro Herb Dean o advertiu para não discutir com Welch no meio da ação.

Assista ao clipe abaixo.

No vídeo recém-lançado, Welch pode ser visto e ouvido claramente gritando com Dvalishvili, embora não esteja claro se ele estava tentando distrair Dvalishvili e talvez interferir nas instruções do canto de Dvalishvili ou se os comentários eram dirigidos a O’Malley, como Welch afirmou mais tarde.

“Merab, talvez você precise ser paciente, amigo”, disse Welch.

Quando Dvalishvili reagiu a Welch, ele foi advertido por Dean, o que levou o cornerman de Dvalishvili, Aljamain Sterling, a protestar: “[Welch is] conversando com ele, Herb! Ele está falando com ele! Herb, Herb, ele está falando com ele! Ele está falando com ele, Herb!

Dean então respondeu: “Faça o seu trabalho, eu farei o meu”.

“Essa é a nossa chamada, senhor, para ele”, explicou Welch no momento.

Welch falou sobre o incidente após a luta e disse que não sentiu ter feito nada contra as regras.

“Então, eu não sabia que havia uma regra segundo a qual, se você fizer uma chamada, não pode ser o nome do outro cara”, disse Welch. “Eu disse a Herb que algumas de nossas frases de destaque têm o nome de Merab, e ele disse, ‘Não, não, não.’ Não sabia disso. Adoraria ver essa porra de regra.”

Independentemente de qualquer possível mau comportamento por parte de Welch, suas ações pouco influenciaram o resultado da luta. Dvalishvili utilizou seu grappling para dominar a maior parte da disputa a caminho de derrotar O’Malley por decisão unânime e se tornar campeão peso galo do UFC.

A seguir, Dvalishvili busca a primeira defesa do título ao enfrentar o invicto Umar Nurmagomedov na co-luta principal do UFC 311, no próximo sábado, em Inglewood, Califórnia.