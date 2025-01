Astro do TikTok é condenado a 12 anos de prisão por atropelamento e morte de seis pessoas

Um influencer de 20 anos foi condenado a 12 anos de prisão nos Estados Unidos por um atropelamento a 243 km por hora que resultou na morte de seis pessoas. O acidente aconteceu em 2022, na cidade de Palm Beach, quando o astro de TikTok Noah Galle tinha apenas 17 anos.

Segundo o site da revista People, a intenção das autoridades do estado da Flórida era que Galle fosse condenado à prisão perpétua, ficando pelo menos 55 anos atrás das grades. No entanto, ao assumir sua culpa, ele acabou com a pena de 12 anos e 180 dias preso.

Galle ainda deverá passar 7 anos em liberdade condicional, prestando 800 horas de serviços comunitários e 12 horas de curso de direção.

As vítimas de Galle foram Mirlaine Julceus (45 anos), Filaine Dieu (46 anos), Vanice Percine (29 anos), Remize Michael (53 anos), Marie Louis (61 anos) e Michael Saint (77 anos).

Noah Galle ficou famoso no TikTok exatamente por seus desafios envolvendo direção de carro em alta velocidade.

Ele costumava oferecer US$ 25 para os seguidores que conseguissem adivinhar a velocidade máxima que ele conseguia atingir em passeios por estradas da Flórida.