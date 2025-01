Barcelona espera jogar o Clássico no Camp Nou

O Barcelona permanecerá em Montjuïc até 23 de abril e espera fechar a temporada da Liga no Camp Nou com El Clásico e Villarreal

BARCELONA – O Barcelona anunciou esta sexta-feira aos associados do estádio Olímpico Lluís Companys a prorrogação do passe até 23 de abril, data em que a equipe de Hansi Flick receberá LaLiga para o Maiorca, coincidindo com a 33.ª jornada do torneio de regularidade.

A intenção de Barcelonarevelou fonte da entidade à ESPN, é retornar ao Spotify Camp Nou em maio para disputar os dois últimos jogos da temporada da LaLiga, o Clássico contra o Real Madrid e o duelo antes Villarealembora esta possibilidade ainda esteja no ar e não se possa descartar que na pior das hipóteses teria que terminar a temporada longe do seu estádio.

A remodelação do Camp Nou em Barcelona continua Barcelona

Semanas depois de anunciar que o acordo com a Câmara Municipal foi prorrogado para continuar em Montjuïc durante todo o mês de janeiro, incluindo os jogos contra Valência e Alavés, o Barça anunciou esta “extensão do Passe de Temporada no Estadi Olímpic Lluís Companys 2024/25 até ao próximo 23 de abril de 2025, data marcada para a 33ª rodada do Barça x Maiorca. League” detalhou no seu comunicado, acrescentando que esta extensão inclui “todos os jogos da Liga, da UEFA Champions League e da Taça do Rei que a equipa principal masculina disputa em casa até essa data”.

Isso significa que a equipe do Barça certamente jogará, além de Valencia e Alavés, contra Rayo Vallecano, Real Sociedad, Osasuna, Girona, Real Betis, Celta Vigo e Mallorca no campeonato.

E, além disso, haveria o duelo das oitavas de final da Liga dos Campeões (caso confirmem a classificação entre os oito primeiros da fase regular) e as quartas de final e semifinais caso se classifiquem.

Por fim, também os possíveis quartos-de-final da Taça do Rei (se for em casa no sorteio de segunda-feira) e as meias-finais se ultrapassar os quartos-de-final.

CONTRA O RELÓGIO

Se este objetivo for alcançado e não houver mais “imponderáveis”, como alertou o presidente Laporta na terça-feira, o Barça jogará os seus dois últimos jogos do campeonato no Spotify Camp Nou (Real Madrid na 35ª jornada e Villarreal na 37ª jornada).

O Clássico, aliás, seria o jogo de estreia, despedindo-se do Montjuïc, no melhor dos casos, sendo o jogo correspondente à primeira mão (29 a 30 de abril) ou à segunda mão (6 a 7 de maio) da Liga dos Campeões. semifinais.

Nas últimas semanas o ritmo das obras no Camp Nou obviamente acelerou, aumentando o tráfego de caminhões e o número de trabalhadores no estádio para conseguir um retorno o mais rápido possível e embora não haja garantia de chegar a tempo, o clube mantém total colaboração por parte da Câmara Municipal, tão interessada como o Barça nesta transferência que se realizará no final de abril para poder ter o Estádio Olímpico.

No comunicado, o Barça detalha ainda que anuncia esta nova extensão “do Passe Estadi Olímpic Lluís Companys para cobrir os jogos disputados pela primeira equipa de futebol durante o período em que continuam as obras no Spotify Camp Nou e no Espai O Barça. FC Barcelona comunicará qualquer novidade sobre o cronograma de retorno em datas futuras” sem especificar mais nada.

O Spotify Camp Nou abrirá portas com uma capacidade entre 60 e 63 mil fãs nas duas primeiras bancadas, com localização provisória para a comunicação social e sem que os assinantes tenham, como é o caso em Montjuïc, lugar fixo ainda.

Para que isso seja possível, o Corpo de Bombeiros da cidade deverá validar oficialmente os planos de evacuação e segurança do estádio, algo que já foi trabalhado e que deverá contar com aprovação oficial, como os fluxos de entrada e saída dos espectadores. E, claro, adapte ao máximo a instalação.

Neste sentido, não está descartada a possibilidade de haver balneários temporários, pelo contrário, e estima-se que na segunda quinzena de Fevereiro possa ser instalada a relva, que necessitará de pelo menos um mês e meio para estar operacional .