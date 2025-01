Barcelona obtém registro temporário de Dani Olmo e Pau Víctor

Dani Olmo e Pau Víctor receberam registro temporário no Barcelona enquanto o Conselho Superior do Esporte continua analisando o caso

BARCELONA – O CSD (Conselho Superior do Esporte da Espanha) concedeu o Barcelona a mesma medida cautelar que o clube do Barça solicitou na terça-feira para inscrever seus jogadores Dani Olmo e Pau Víctor antes da LaLigaentão ambos pode ser alinhado imediatamente para a equipe catalã, embora Eles não estarão aqui esta noite contra o Athletic Club na Supercopa da Espanha.

A notícia surpreendeu a expedição do Barcelona na Arábia Saudita, quando Hansi Flick já havia decidido time titular contra o Atléticouma vez que existia a convicção de que o órgão governamental não o decidiria de imediato.

Dani Olmo no treino do Barcelona em Jeddah EFE

Depois da recusa de dois tribunais e da rejeição de todos os argumentos do Barcelona pela Federação Espanhola de Futebol e pela LaLiga, o CSD atendeu à carta de 52 páginas enviada pelo Barcelona, ​​​​que considera que os dois jogadores poderão participar no segunda metade da temporada.

Na sua carta, o CSD alerta que a medida “tem carácter provisório até que seja definitivamente resolvido o recurso apresentado pelo clube e pelos referidos futebolistas”, alertando que embora “a validade das licenças se mantenha até ao presente recurso” esta poderá ser contrário aos interesses de Barcelona nas próximas semanas ou meses.

Em sua resolução, o CSD avalia que de acordo com a Lei Desportiva, os atletas profissionais têm direito a uma carreira esportiva de acordo com seu potencial com todas as garantias e, além disso, mantém a existência de danos imediatos e de difícil reparação aos discutir a velocidade de seu fracasso.

“A não adoção desta medida cautelar causaria graves prejuízos económicos e desportivos ao clube e, sobretudo, aos futebolistas”, resume a resolução favorável ao Barcelona.