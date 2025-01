Barcelona transfere sua diversão para a Copa del Rey

Com a imagem enérgica que surpreendeu nos dois primeiros meses de curso, o Barça eliminou o Bétis da Copa do Rei

O Barcelona recuperou o espírito que o tornou o time da moda no início da temporada. Pelo menos é o que parece depois de assistir aos seus dois últimos jogos, nos quais destruiu primeiro o Real Madrid na final da Supertaça e derrotou o Betis nas oitavas de final da Copa del Rey depois, no retorno a Montjuïc e apresentando, por meio de mais um vitória, candidatura ao título.

O Barcelona esmagou o Betis em campo com uma vitória retumbante por 5-1. Imagens Getty

O Barça esmagou o Betis em campo e transferiu de forma inequívoca para o placar. Um 5-1 indiscutível mas pode até dizer-se que foi curto tendo em conta os dois gols anulados (ambos pelo VAR) a Koundé e Lamine Yamal, o remate ao poste de Dani Olmo ou as oportunidades perdidas de Gerard Martín, Raphinha, Ferran e Pau Victor.

Derrotado consecutivamente por Las Palmas, Leganés e Atlético Madrid nos últimos três jogos disputados em Montjuïc, o clube do Barça começou 2025 com os nervos à flor da pele em campo e nos escritórios. Flick precisava não transformar a teoricamente confortável estreia na copa em Barbastro em um pesadelo do Barça e resolveu sua classificação sem maiores problemas.

Depois veio a Arábia, a polêmica com as inscrições de Dani Olmo e Pau Víctor, conseguida provisoriamente graças ao CSD depois que os recursos do clube foram derrubados em duas instâncias judiciais, e após a classificação contra o Athletic, partido contra o Real Madrid.

Alegre e determinado em campo, o grupo de Hansi Flick deu tranquilidade a Joan Laporta e à sua diretoria. Atropelada pela oposição, a Supercopa deu energia ao presidente, que nesta quarta-feira fez nova exibição na área.

SEM DISCUSSÃO

Gavi abriu o placar (controle de dribles e chute supersônico) antes dos três minutos, por volta da meia hora Koundé fez 2 a 0 e com aquele resultado estranho, o intervalo foi alcançado, com um chute acertando a trave de Olmo, um deles desviado com o sabor. de um gol de Gerard Martín, outro de Raphinha e um gol anulado no último minuto pelo próprio Koundé.

É verdade que também houve uma bofetada milagrosa de Iñaki Peña em Vitor Roque… na única jogada digna de nota, e de perigo, de uma equipa do Bétis que foi superada em todos os aspectos.

O segundo tempo foi mais do mesmo. O Bétis impotente diante da energia e pressão do Barça, a qualificação era um facto mas precisava de ser consumada através de uma goleada. Raphinha, Ferran e Lamine Yamal cuidaram disso, com mais um gol anulado para o jovem craque e duas excelentes chances de Pau Victor que poderiam ter transformado a vitória em escandalosa…

No final, o Bétis evitou o zero graças a um pênalti forçado por Jesús Rodríguez e convertido por Vitor Roque, mas, de forma alguma, evitou que a alegria estivesse presente em um Barça que volta a sorrir e já espera por um rival no quartas de final de uma Copa em que é um candidato claro e merecido. Recuperando a imagem despreocupada e enérgica com que surpreendeu nos primeiros dois meses de percurso, o Barça eliminou o Bétis da Copa com uma confortável. surpreendente