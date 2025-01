Ben Affleck tem interação tensa com policiais do LAPD fora da casa de Brentwood

Ben Affleck A casa de Ben está se tornando um ímã para atividades policiais… alguns dias depois de uma visita do FBI e dos delegados do xerife, Ben teve uma interação animada com a polícia do lado de fora de seu portão.

Ben e os policiais do LAPD vão e voltam por alguns minutos antes que as coisas pareçam se acalmar… e então fica muito mais amigável quando Ben sai dirigindo seu Beamer.

Como informamos… Ben está em casa recebi a visita de agentes do FBI e deputados do LASD no fim de semana como parte de uma investigação sobre um incidente em que um drone particular colidiu com uma aeronave de combate a incêndios, deixando-a fora de serviço.