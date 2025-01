Biden alertou sobre os oligarcas. Algumas autoridades temem que ele possa ter ajudado a criar um.

Washington

CNN

–



As advertências do presidente Joe Biden na noite de quarta-feira sobre a desinformação nas redes sociais, o complexo tecnológico-industrial e a concentração de riqueza e poder atingiram muitos como um tiro não tão sutil contra Elon Musk, o homem mais rico do mundo que também se tornou presidente eleito. O conselheiro mais próximo de Donald Trump.

Mas dentro da Casa Branca, muitos responsáveis ​​estão a debater-se com uma oportunidade perdida de cultivar Musk como aliado, cujos interesses como fabricante de veículos eléctricos estão frequentemente alinhados com a administração, um firme defensor de iniciativas de energia limpa.

Pior ainda, alguns questionam-se se as suas ações para excluir Musk poderão ter encorajado o empresário a apoiar Trump e a investir 250 milhões de dólares em esforços para o reeleger. Musk, um ex-democrata, não apoiou nenhum dos candidatos até que Trump sobreviveu a uma tentativa de assassinato em meados de julho.

Um incidente em particular se destaca. Em 2021, Biden realizou um evento em homenagem aos fabricantes de veículos elétricos. A Tesla não foi incluída, apesar de ser o maior fabricante de veículos elétricos do mundo. No evento, Biden elogiou o trabalho da General Motors, Ford e Stellantis – apesar dos VEs representarem uma pequena fração do seu negócio global.

Musk, segundo pessoas envolvidas no planejamento, ficou de fora da lista de convidados porque os trabalhadores da Tesla não eram sindicalizados.

Um funcionário da Casa Branca comparou a mudança à crítica feita pelo ex-presidente Barack Obama a Trump – então um cidadão comum – no Jantar de Correspondentes da Casa Branca de 2011, um evento singular que desde então foi dito que catalisou Trump para concorrer à presidência anos depois.

Na época do evento de Biden na Casa Branca, Musk gritou o desprezo – e desde então não o esqueceu, levantando a questão novamente em uma prefeitura de campanha na Pensilvânia em 2024. Sua mãe, Maye Musk, disse em uma conversa ao vivo no X que Biden’s A decisão de excluir Musk – e alegar que a GM estava “a liderar” a electrificação dos automóveis – foi a “pior coisa que aconteceu” entre o seu filho e a Casa Branca.

Marty Walsh, ex-secretário do Trabalho de Biden, visitou Musk em uma de suas fábricas nos arredores de Austin, Texas, em 2022 – uma reunião que durou mais de uma hora e abordou política, política e os diversos negócios de Musk. Musk convidou Walsh – o único funcionário do governo a interagir estreitamente com Musk – para ir à Califórnia, mas essa visita nunca se concretizou.

À medida que as críticas de Musk ao longo do mandato se tornaram mais fortes, a Casa Branca respondeu aplaudindo em vez de tentar acalmá-las.

“Houve pessoas excluídas das conversas com as quais não deveriam ter feito isso”, disse um alto funcionário sobre a decisão de isolar Biden de pessoas com opiniões opostas. “Eles cometeram um erro. Acho que eles calcularam mal.”

A CNN entrou em contato com a Casa Branca para comentar.

Durante o seu discurso de despedida na quarta-feira, Biden alertou para o desenvolvimento de uma “oligarquia” na América, ao sublinhar a importância de manter os ultra-ricos com as mesmas expectativas que os cidadãos da classe trabalhadora e média.

“Quero alertar o país para algumas coisas que me preocupam muito. E esta é uma preocupação perigosa. E essa é a perigosa concentração de poder nas mãos de muito poucas pessoas ultra-ricas”, disse Biden.

Ele acrescentou: “Hoje, uma oligarquia está tomando forma na América de extrema riqueza, poder e influência que literalmente ameaça toda a nossa democracia, nossos direitos e liberdades básicos, e uma chance justa para todos progredirem”.

Ele não citou os nomes de seu alerta, mas seus alvos pareciam claros: Trump e Musk.

O presidente fez referência à concentração de poder há mais de um século nas mãos de “barões ladrões”, que foi quebrada através de práticas antitruste, uma questão que Biden priorizou durante a sua administração, mais de um século depois.

“Eles não puniram os ricos. Eles apenas fizeram os ricos seguirem as regras que todos os outros tinham que seguir. Os trabalhadores queriam direitos para ganhar a sua parte justa”, disse Biden. “Eles participaram do acordo e isso ajudou a nos colocar no caminho para a construção da maior classe média e do século mais próspero que qualquer nação do mundo já viu. Temos que fazer isso de novo.”

Tomados em conjunto, os avisos representaram um desafio ao novo presidente e à sua equipa para cumprirem as promessas populistas da campanha – que Biden e muitos democratas consideram vazias.