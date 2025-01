Biden cancela viagem à Itália nos últimos dias de sua presidência para se concentrar na resposta federal aos incêndios florestais em Los Angeles

CNN

O presidente Joe Biden não viajará mais para Roma, Itália, esta semana, conforme programado, anunciou a Casa Branca na noite de quarta-feira, cancelando a viagem nos últimos dias de sua presidência para monitorar incêndios florestais na área de Los Angeles, Califórnia.

“Depois de retornar esta noite de Los Angeles, onde hoje cedo se encontrou com a polícia, bombeiros e pessoal de emergência lutando contra os incêndios históricos que assolavam a área e aprovou uma declaração de grande desastre para a Califórnia, o presidente Biden tomou a decisão de cancelar sua próxima viagem para A Itália deve permanecer focada em direcionar a resposta federal completa nos próximos dias”, disse a secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, num comunicado.

Seis incêndios provocados pelo vento que atingem o condado de Los Angeles permanecem em sua maioria não contidos, com as autoridades emitindo ordens de evacuação na noite de quarta-feira relacionadas a um incêndio florestal em Hollywood Hills, perto do Runyon Canyon.

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, disse a Anderson Cooper, da CNN, que na noite de quarta-feira havia “cinco mortos, provavelmente mais”.

“Só uma devastação completa e absoluta, e já estive em muitos desses incêndios, muito, desde o Paraíso. Isso se aproxima do Paraíso”, disse Newsom, um democrata.

Biden estava programado para viajar a Roma na quinta-feira, onde a Casa Branca disse no início do dia que ele se encontraria com o Papa Francisco, o primeiro-ministro italiano Giorgia Meloni e o presidente italiano Sergio Mattarella.

Não é a primeira vez que questões internas forçam Biden a interromper as viagens ao exterior. Em Outubro, Biden adiou uma viagem programada à Alemanha e Angola quando o furacão Milton atingiu a costa.

E ainda esta semana, Biden deveria viajar para Coachella Valley e designar um novo monumento nacional, mas os incêndios florestais aumentaram significativamente depois que ele pousou em Los Angeles na segunda-feira, com ventos cada vez mais intensos, cancelando o evento.

O desastre natural atrapalhou os planos do presidente e o levou a receber instruções de autoridades locais em Santa Monica na quarta-feira, antes de retornar a Washington.

Lá, Biden elogiou a resposta federal e prometeu que o governo estava “preparado para fazer tudo e qualquer coisa, desde que seja necessário para conter esses incêndios e ajudar na reconstrução, para garantir que voltemos ao normal”.

“Vai ser um caminho muito longo, vai levar tempo, mas o governo federal está aqui para ficar o tempo que você precisar e tudo que você precisar”, Biden, que também esteve em Los Angeles para o nascimento de seu bisneto, disse.

Esta é uma história em desenvolvimento e será atualizada.