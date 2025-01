Biden oferece um primeiro rascunho de suas conquistas em política externa

Washington

CNN

–



O presidente Joe Biden defendeu na segunda-feira suas conquistas em política externa no cargo, oferecendo seu próprio primeiro rascunho da história sobre como sua presidência afetou a segurança interna e as relações dos EUA no exterior, enquanto se prepara para abandonar uma carreira no serviço público que se estende por mais de meio século.

Biden procurou enquadrar a sua presidência como uma presidência transformacional para o poder americano no exterior, dizendo num discurso fundamental sobre política externa que estava entregando ao presidente eleito Donald Trump uma nação melhor posicionada para competir numa nova era do que aquela que ele herdou. Trump há quatro anos.

“Novos desafios surgirão certamente nos próximos meses e anos, mas mesmo assim, é claro que a minha administração está a deixar a próxima administração com uma mão muito forte para jogar, e estamos a deixar a eles e à América mais amigos, alianças mais fortes. Esses adversários são mais fracos e estão sob pressão. Uma América que mais uma vez lidera, une os países, define a agenda, reúne outros em torno dos nossos planos e missões”, disse Biden em declarações no Departamento de Estado, uma semana antes de Trump tomar posse para um segundo mandato.

Ele elogiou as ações da sua administração, dizendo – numa crítica implícita a Trump – que, sob a sua liderança, “os Estados Unidos estão a vencer a competição mundial em comparação com quatro anos atrás. A América é mais forte. As nossas alianças são mais fortes, os nossos adversários e concorrentes são mais fracos. Não fomos à guerra para fazer com que essas coisas acontecessem.”

O discurso serviu de suporte para Biden, que se dirigiu ao Departamento de Estado no início do seu mandato, expondo a sua visão de política externa.

Biden destacou os seus esforços para reforçar alianças, apontando para uma NATO fortalecida, parcerias no Indo-Pacífico, o pacto de defesa entre os EUA, a Austrália e o Reino Unido, e a aliança Quad com o Japão, a Austrália e a Índia.

Contudo, apesar de todas as proclamações de Biden sobre uma América mais forte, o subtexto do seu discurso foi o regresso iminente de Trump à Sala Oval. Biden anunciou alianças fortalecidas e restaurou a influência americana em todo o mundo – ideais que ele acusou Trump de minar. Grande parte do legado da política externa de Biden – da Ucrânia ao Médio Oriente – poderá depender das decisões de Trump nos próximos meses.

Ele detalhou a situação dos conflitos no exterior.

Sobre a Ucrânia, Biden disse que a sua administração “lançou as bases para a próxima administração para que possam proteger o futuro brilhante do povo ucraniano”, comentários que surgem no meio de questões importantes sobre o futuro da ajuda dos EUA ao país devastado pela guerra.

O Irão, acrescentou, está “mais fraco do que esteve em décadas” sob a sua supervisão.

E os EUA estão “numa melhor posição estratégica para a concorrência a longo prazo com a China”, disse ele.

Biden defendeu a decisão da sua administração de pôr fim à guerra mais longa da América e retirar as tropas norte-americanas do Afeganistão, levando a uma saída caótica, à morte de 13 militares americanos num ataque a bomba e ao desastre político durante o seu primeiro ano no cargo.

“Não vi razão para manter milhares de militares no Afeganistão”, disse Biden, acrescentando: “Na minha opinião, era altura de acabar com a guerra e trazer as nossas tropas para casa”.

Biden ofereceu uma visão sobre as suas opiniões sobre as prioridades da política externa nos próximos anos sob a próxima administração: Uma “paz justa e duradoura” na Ucrânia; garantir que a queda de Bashar Assad não conduza ao ressurgimento do ISIS; impedir o Irão de adquirir armas nucleares; e uma conclusão para o conflito Israel-Hamas, tal como delineado numa proposta há meses.

Ele também encarregou a nova administração de “permanecer na liderança” em inteligência artificial e liderança contínua em energia limpa, falando em termos contundentes sobre o que está em jogo.

“Conheço alguns membros da próxima administração, alguns estão céticos quanto à necessidade de energia limpa. Eles nem sequer acreditam que as alterações climáticas sejam reais. Eles devem vir de um século diferente. Eles estão errados. Eles estão completamente errados. É a maior ameaça existencial à humanidade”, alertou.