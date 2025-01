Blinken oferece a imagem mais detalhada até agora dos planos pós-guerra para Gaza

Washington

CNN

–



O secretário de Estado, Antony Blinken, apresentou na terça-feira a imagem mais detalhada dos seus tão esperados planos para Gaza do pós-guerra, ao sublinhar a importância de não deixar um vácuo de poder no enclave dizimado.

Blinken apresentou os “elementos centrais” num discurso no Conselho do Atlântico, poucos dias antes do fim do seu mandato como principal diplomata dos EUA. Embora ele tenha dito que os planos seriam entregues à nova equipe de Trump, não há evidências de que a nova administração pretenda levá-los adiante.

A guerra entre Israel e o Hamas em Gaza dura há mais de um ano, com mais de 46 mil pessoas mortas no enclave sitiado, segundo o Ministério da Saúde palestino. A maioria dos mortos foram mulheres e crianças, uma vez que os esforços para alcançar um cessar-fogo e um acordo sobre a tomada de reféns só ganharam força nas últimas semanas. Blinken expressou na terça-feira otimismo sobre tal acordo, dizendo que está “pronto para ser concluído e implementado” se o Hamas aceitar.

No que poderiam ser as suas últimas observações públicas como secretário de Estado, Blinken procurou defender a política da administração Biden em Gaza – uma política que tem enfrentado duras críticas de alguns legisladores democratas e de actuais e antigos funcionários dos EUA, bem como de organizações de direitos humanos que dizem Israel está cometendo um genocídio. A administração Biden e o governo israelita rejeitaram esta conclusão.

Num discurso interrompido várias vezes por manifestantes que o chamaram de “maldito Blinken”, o principal diplomata dos EUA reconheceu as profundas divisões sobre a política da administração em Gaza, observando: “Gostaria de poder estar aqui hoje e dizer-vos com certeza que tomamos todas as decisões”. certo. Eu não posso.”

“Gostaria de poder dizer-vos que os líderes da região colocam sempre os interesses do seu povo à frente dos seus próprios interesses. Não o fizeram”, disse Blinken ao enfatizar a necessidade de os planos do dia seguinte serem executados.

Ele disse que esses planos exigiriam que “todas as partes convocassem a vontade política para tomar decisões difíceis, para fazer compromissos difíceis”, disse ele, incluindo a reforma da Autoridade Palestina (AP) e a aceitação pelo governo israelense de um eventual governo da AP sobre um país unificado. Estado Palestino.

O Departamento de Estado trabalhou durante meses com parceiros para elaborar um plano de segurança, governação e reconstrução em Gaza para o dia seguinte, argumentando que a comunidade internacional não se podia dar ao luxo de esperar até um cessar-fogo para ter tais planos.

No período mais imediato do pós-guerra, “acreditamos que a Autoridade Palestina deveria convidar parceiros internacionais para ajudar a estabelecer e administrar uma administração interina com responsabilidade pelos principais setores civis em Gaza, como bancos, água, energia, saúde, coordenação civil com Israel ”, descreveu Blinken. “A comunidade internacional forneceria financiamento, apoio técnico e supervisão.”

Blinken disse que a administração interina incluiria palestinos de Gaza e membros da AP. Eles “entregariam total responsabilidade a uma administração da Autoridade Palestina totalmente reformada assim que for viável”, disse ele.

Os administradores trabalhariam em estreita colaboração com um alto funcionário da ONU “que deveria supervisionar o esforço internacional de estabilização e recuperação”, disse Blinken.

“Uma missão de segurança provisória seria composta por membros das forças de segurança de nações parceiras e por pessoal palestino examinado. As suas responsabilidades incluiriam a criação de um ambiente seguro para os esforços humanitários e de reconstrução e a garantia da segurança das fronteiras, o que é crucial para prevenir o contrabando que poderia permitir ao Hamas reconstruir a sua capacidade militar”, descreveu.

“Defenderíamos uma nova iniciativa para treinar, equipar e examinar uma força de segurança liderada pela AP para Gaza, para se concentrar na lei e na ordem e gradualmente assumir o comando da missão de segurança provisória”, disse Blinken, observando que “estes acordos iriam ser consagrado numa resolução do Conselho de Segurança da ONU.”

Sem nomear países específicos, Blinken disse que “alguns dos nossos parceiros já manifestaram a sua vontade de contribuir com tropas e polícia para tal missão, mas se e só se for acordado que Gaza e a Cisjordânia sejam reunificadas sob uma AP reformada como parte de um caminho para um Estado palestino independente”.

Blinken disse que esse caminho deve ser “limitado no tempo” e “baseado nas condições”, dizendo que esses “princípios se reforçam mutuamente”.

“Com prazo determinado, porque ninguém acreditará ou aceitará um processo interminável”, disse ele. “Baseado nas condições porque embora os palestinos tenham direito à autodeterminação, com esse direito vem a responsabilidade. Ninguém deveria esperar que Israel aceitasse um Estado palestino liderado pelo Hamas ou outros extremistas.”

O principal diplomata dos EUA levantou a perspectiva do indescritível acordo de normalização Israel-Saudita como “a melhor oportunidade para alcançar o objectivo há muito almejado de uma maior integração de Israel na região, e é também o melhor incentivo para levar as partes a tomar decisões difíceis necessárias para realizar plenamente as aspirações de israelenses e palestinos.”

Blinken acenou com a cabeça para o extremismo de autoridades israelenses de extrema direita como Itamar Ben-Gvir e Bezalel Smotrich, dizendo que “os israelenses devem abandonar o mito de que podem realizar a anexação de fato sem custos e consequências para a democracia de Israel, para a sua posição, para sua segurança.”

“Esperamos sinceramente que as partes estejam preparadas para tomar decisões difíceis no futuro e, no entanto, a realidade incontestável é que, até este ponto, ou não conseguiram tomar estas decisões difíceis ou agiram de forma a estabelecer um acordo e a longo prazo. o prazo para a paz está mais longe de ser alcançado”, continuou ele.

“O governo de Israel minou sistematicamente a capacidade e a legitimidade da única alternativa viável ao Hamas: a Autoridade Palestina”, disse Blinken. “Israel continua a reter as receitas fiscais da AP que arrecada em nome dos palestinianos, fundos que pertencem aos palestinianos e às necessidades da AP para pagar às pessoas que prestam serviços essenciais como cuidados de saúde e segurança na Cisjordânia, o que é vital para A própria segurança de Israel.”

“Israel está a expandir os colonatos oficiais e a nacionalizar terras a um ritmo mais rápido do que em qualquer momento da última década, ao mesmo tempo que faz vista grossa ao crescimento sem precedentes de postos avançados ilegais. Os ataques violentos de colonos extremistas contra civis palestinos atingiram níveis recordes”, continuou Blinken.

Blinken disse que os EUA enfatizaram ao governo israelense “que o Hamas não pode ser derrotado apenas por uma campanha militar, que sem uma alternativa clara, um plano pós-conflito e uma ascensão política credível para os palestinos, o Hamas ou algo tão abominável e perigoso crescerá novamente.”

“Foi exactamente isso que aconteceu no norte de Gaza desde 7 de Outubro. Cada vez que Israel completa as suas operações militares e recua, os militantes do Hamas reagrupam-se e reaparecem porque não há mais nada para preencher o vazio”, disse ele. “Na verdade, avaliamos que o Hamas recrutou quase tantos novos militantes quanto está perdido. Essa é uma receita para uma insurgência duradoura e uma guerra perpétua.”