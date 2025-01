Bombeiros são acionados para combater fogo em vegetação em ladeira no Farol

Militares do Corpo de Bombeiros foram acionados, no final da tarde desta quinta-feira, 16, para combater um incêndio em vegetação na Ladeira Boa Vista, que liga a Rua do Sol, no Centro de Maceió, ao bairro do Farol, na altura do Ginásio do Colégio Sacramento.

Duas viaturas e oito militares foram enviados para a ocorrência. O fogo se alastrou pela, encosta da ladeira, por meio da vegetação seca, e ameaçava chegar a algumas residências e estabelecimentos nas proximidades.

Por meio de imagens do Pajudrone da TV Pajuçara era possível ver que havia muita fumaça. O incêndio só foi extinto por volta das 18h30 com uso de água. Veja imagens abaixo: