Britney Spears compartilha um vislumbre da manhã de Natal após o reencontro com o filho Jayden

Britney Spears compartilhou outro momento doce da reunião de feriado com seu filho Jayden … mostrando-o desembrulhando alguns presentes que ganhou de sua mãe superestrela.

Perto de uma luxuosa árvore de Natal, Jayden foi visto segurando um suéter preto, com Britney comentando: “Legal, legal, ah, isso é legal. Uau, isso é muito legal.”

Ainda inspecionando as roupas, Jayden agradeceu à mãe… ao que ela respondeu: “De nada”.

O vídeo curto, mas caloroso, tinha a legenda… “As mamães merecem muito mais respeito do que recebem hoje em dia !!!”

Aguardando sua permissão para carregar a mídia do Instagram.

Pouco depois da postagem de Jayden, Brit compartilhou um clipe fofo que encontrou de uma garotinha falando para a câmera, contando piadas e sendo adorável… com a legenda: “Decidi que vou adotar uma menina!!! ! Na verdade estou falando sério!!!”

Britney postou anteriormente um vídeo dela se reunindo com Jayden nas férias … com a legenda: “O melhor Natal da minha vida !!! Não vejo meus meninos há 2 anos !!! Lágrimas de alegria e literalmente em choque todos os dias koo koo louco, tão apaixonado e abençoado !!! Estou sem palavras, obrigado Jesus !!!”

Como você sabe, Brit compartilha Jayden e Sean com o ex-marido, Kevin Federline de quem se divorciou em 2007, após 3 anos de casamento.

Em novembro, o TMZ confirmou que Brit se reconectou com Jayden em uma reunião cara a carae nossas fontes dizem que Britney também compartilhou uma ligação com seus filhos para que eles pudessem lhe desejar um feliz Dia das Mães no ano passado.