Britney Spears forçada a evacuar enquanto os incêndios florestais se intensificam em Los Angeles

Britney Spears é a última celebridade a evacuar sua casa devido aos destrutivos Incêndios florestais varrem Los Angeles. Na noite de quinta-feira, o ícone pop de 43 anos revelou no Instagram que ela teve que deixar sua residência de $ 7,4 milhões em Thousand Oaks. Compartilhando um vídeo de pés de boneca, Britney explicou que estava dirigindo quatro horas até um hotel por segurança. Na legenda, ela escreveu: “Espero que estejam todos bem!!! Tive que evacuar minha casa e estou dirigindo 4 horas até um hotel!!!“

A cantora abordou o vídeo incomum que acompanha sua postagem, explicando: “Estou postando esses sapatos adoráveis ​​para levantar o ânimo das pessoas!!! A maioria das pessoas pode nem estar ao telefone !!!” Ela acrescentou que não conseguiu carregar o telefone por dois dias devido a quedas de energia. “Rezo para que estejam todos bem e mando meu amor!!!“ela concluiu, adicionando um emoji de rosa para seus seguidores. A postagem de Britney veio depois que ela compartilhou fotos dela pela última vez na terça-feira, posando com um vestido vermelho de ombros largos.

Britney preocupa seus fãs com revelações chocantes

Os incêndios florestais em curso devastaram a região, destruindo mais de 10.000 edifícios e ceifando tragicamente vidas. Outras celebridades também enfrentaram perdas significativas. Paris Hilton compartilhou seu desgosto no Instagram depois de descobrir que sua casa em Malibu foi completamente destruída.

“Com o coração partido ao descobrir o que aconteceu com minha casa ao ver que ela foi totalmente queimada ao vivo na TV,” ela escreveu em uma história no Instagram. Em uma postagem mais longa, Paris refletiu: “Esta casa foi onde construímos tantas memórias preciosas. Foi onde Phoenix deu os primeiros passos e onde sonhávamos construir uma vida inteira de memórias com Londres. Embora a perda seja avassaladora, continuo grato por minha família e meus animais de estimação estarem seguros.”

Britney compartilha postagem emocionante no Instagram

Estrela de reality show Heidi Montag também revelou a perda devastadora de sua família depois que um enorme incêndio florestal de 1.200 acres engolfou seu bairro de Palisades na manhã de terça-feira. Heidi, seu marido Spencer Pratt e seus dois filhos conseguiu evacuar com segurança, mas perdeu tudo no incêndio. A destruição deixou inúmeras famílias às voltas com perdas inimagináveis, ao mesmo tempo que se apegavam à gratidão pela segurança dos seus entes queridos.

À medida que os incêndios continuam a aumentar, celebridades e residentes partilham as suas experiências e oferecem palavras de apoio durante este período desafiador. A mensagem sincera de Britney e as reflexões de Paris destacam o impacto emocional que esses desastres causam, ao mesmo tempo que expressam alívio pela segurança de suas famílias.