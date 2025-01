Câmera flagra mulher sendo esfaqueada e agredida com socos durante assalto

Uma mulher foi esfaqueada e agredida com socos durante um assalto, na manhã desta terça-feira (14), em Arapiraca, no Agreste alagoano. O suspeito, um jovem de 23 anos, foi preso logo após o crime, durante uma abordagem da polícia.

A ação do criminoso durou poucos segundos e foi flagrada por uma câmera de segurança, que fica próxima ao local onde aconteceu o assalto. Nas imagens (veja mais abaixo), a mulher aparece andando, tranquilamente, pela rua, quando é abordada pelo suspeito, que chegou a pé ao local.

Durante o crime, o homem tenta roubar a bolsa da vítima, que reage ao assalto. Neste momento, o suspeito desferiu socos no rosto da mulher e, em seguida, a golpeia com uma faca. Mesmo ferida, ela levanta e corre atrás do criminoso, que foge do local levando os pertences dela.

De acordo com informações da Polícia Militar, o suspeito foi localizado logo após o crime, ao ser flagrado em atitude suspeita. Durante a abordagem, o jovem tentou se desfazer de um aparelho celular, que seria da vítima.

A equipe policial também fez contatos com outros PMs, que repassaram informações sobre o assalto, onde ficou confirmado que o celular em posse do suspeito era o mesmo que havia sido roubado da vítima.

Já a mulher foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para o Hospital de Emergência do Agreste (HEA). Ela conteve um sangramento na região da testa e foi liberada para prestar depoimento. Ao ser ouvida pelos PMs, a vítima reconheceu o jovem como o autor do crime.

O suspeito foi encaminhado à Central de Polícia, onde ficou preso pelo crime de roubo qualificado. A vítima também esteve na delegacia e foi ouvida pela Polícia Civil.