Cantus Legis: Coro do MPAL retoma os ensaios e abre novas inscrições para membros e servidores

Com um repertório encantador e muita empolgação do maestro e seus integrantes, o Coro Cantus Legis, do Ministério Público de Alagoas (MPAL), inicia a temporada 2025. Nesta quinta-feira (16) aconteceu o terceiro ensaio regado a arranjos que, certamente, emocionarão. Paralelamente, foram abertas novas inscrições para quem quiser se unir e compartilhar música boa e muita alegria . Os interessados devem procurar a promotora de Justiça Adriana Gomes, no 4º andar do prédio-sede da Procuradoria-Geral de Justiça, no Poço.

Em dezembro de 2024, o Cantus Legis fez a sua primeira apresentação e despertou quem o assistiu. Agora é a hora de convidar a família MP de Alagoas para fazer parte desse grupo que forma o primeiro coro institucional.

“Estamos com as inscrições abertas e chamando nossos colegas procuradores e promotores de Justiça, servidores, estagiários para se juntarem a nós e deixarem o coro Cantus Legis mais bonito e potente. Estou à disposição dos interessados, mas é preciso que não demorem, pois o repertório já está sendo ensaiado, inclusive com músicas novas e lindas”, esclarece a promotor Adriana Gomes.

O maestro Werbeth Pimentel aproveita para eliminar a ideia de muita gente que duvida da capacidade de cantar.

“É habitual as pessoas falarem que não têm voz pra cantar e isso é um grande equívoco, pois todos podem. Cada voz pode ser adaptada, educada e se encaixar na tonalidade do seu alcance. E não dá para desistir antes de tentar. O coro está carente de vozes masculinas, então já fazemos o convite em tom de apelo pra os rapazes que quiserem nos prestigiar fazendo parte do coro. Mas também com extensão às mulheres , porque nossa intenção é aumentar, aprimorar e conquistar o público”, ressalta.

O subprocurador-geral administrativo institucional, Walber Valente, reforça o convite para novas inscrições lembrando que os integrantes, por aprovação do procurador-geral de Justiça Lean Araújo, no horário dos ensaios estão dispensados das atividades.

“O coro é algo muito especial, que agrega, reúne todos com harmonia e foi abraçado pelo PGJ com muito carinho. Acho que nossa apresentação em dezembro foi uma amostra dessa integração não somente de vozes, mas também do que já somos e onde podemos chegar. Então, estamos de portas abertas para abraçar a todos que quiserem levar alegria por aí com o Cantus Legis”, afirma o subprocurador.

No momento, os ensaios acontecem no prédio-sede da Procuradoria-Geral de Justiça, no bairro do Poço, às quintas-feiras, das 8h30 às 10h.