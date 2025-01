Card de luta do UFC 313 adiciona confrontos entre pesos pesados ​​e médios

O UFC ainda não anunciou a luta principal do UFC 313, no dia 8 de março, mas o card parecia uma escalação do tipo Brasil x Mundo até agora, com nove brasileiros em sete lutas até o momento pelo T de Las Vegas. -Arena Móvel.

As últimas novidades são Jhonata Diniz x Vitor Petrino nos pesos pesados ​​e médios Djorden Santos e Ozzy Diaz. O MMA Fighting confirmou a notícia após reportagens de Laerte Viana e Marcel Dorff.

Petrino (11-2) subirá de peso depois de sofrer derrotas nos paralisações para Anthony Smith e Dustin Jacoby em 2024, caindo seu recorde do octógono para 4-2. Diniz (8-1) estava com 2 a 0 na empresa quando recebeu um cartão amarelo contra Derrick Lewis, mas acabou enfrentando Marcin Tybura e perdendo por paralisação médica.

Santos (10-1) venceu Will Currie na decisão para assinar contrato com o UFC em Dana BrancoSérie de Concorrentes show, enquanto o ex-campeão da LFA Diaz busca a redenção depois de perder sua primeira luta no UFC para Zhang Mingyang por paralisação no primeiro round em novembro passado.

Confira abaixo a escalação atual do UFC 313.