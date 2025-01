Carro sem motorista Waymo conduz passageiros em círculos – VÍDEO

No final das contas, Mike diz que seu Waymo o conduziu em 8 círculos… e ele acabou perdendo o voo.

Mike afirma que ainda não foi reembolsado pelo voo perdido, criticando Waymo por não ter empatia e ignorando-o com uma divisão de atendimento ao cliente totalmente automatizada e dirigida por inteligência artificial.

Parece que a experiência está prejudicando o Waymo para Mike… da próxima vez que ele precisar de uma carona, ele diz que vai mantê-lo à moda antiga com um Lyft ou Uber.

Waymo – administrado pela empresa-mãe do Google, Alphabet Inc. – ainda é muito novo no ramo de táxis… e está claro que ainda há alguns problemas a serem resolvidos.