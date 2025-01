Casa de Matthew Stafford inspecionada por policiais e segurança da NFL em meio a roubos de atletas

Matheus Stafford está fazendo todos os esforços para garantir que não seja o próximo atleta alvo da recente série de roubos – TMZ Esportes é dito que o quarterback do Rams convidou policiais e seguranças da NFL para inspecionar sua casa na área de Los Angeles em busca de possíveis pontos fracos.

Fontes policiais nos disseram que funcionários da liga e policiais se reuniram na residência do campeão do Super Bowl este mês para avaliar sua configuração atual… e forneceram dicas e medidas de segurança sobre o que sua família pode fazer para impedir que criminosos ataquem seu apartamento.

Embora o próprio Stafford não estivesse presente, fomos informados de que a NFL perguntou especificamente aos policiais sobre as equipes de roubo sul-americanas que se acredita estarem por trás de todos os ataques… e também sobre como eles podem trabalhar juntos para tornar mais difícil para os criminosos. executar sua operação.

Por exemplo – as autoridades estão instruindo os proprietários a garantir que TODAS as suas casas tenham alarmes de segurança… não apenas no primeiro andar. Eles também estão dizendo às pessoas para se lembrarem de não deixar escadas ao redor de suas propriedades.