Causa da morte de David Lynch: De que faleceu o lendário cineasta?

David Lyncho visionário escritor e diretor por trás de obras icônicas como Veludo Azul, Estrada Mulhollande Picos Gêmeos, faleceu aos 78 anos. Até o momento a causa de sua morte ainda não foi divulgada, mas desde agosto de 2024 o cineasta norte-americano revelou em entrevista que sofria de enfisema pulmonar, doença que o obrigou a se aposentar do mundo do cinema, já que ele não poderia mais dirigir filmes pessoalmente.

Sua família anunciou sua morte no Facebook, expressando sua dor: “Há um grande buraco no mundo agora que ele não está mais entre nós. Mas, como ele diria, ‘Fique de olho no donut e não no buraco.'” Conhecido por sua habilidade de expor as tendências misteriosas e macabras de cenários aparentemente idílicos, A obra de Lynch deixou uma marca indelével no cinema e na televisão.

Os filmes de Lynch eram inconfundivelmente seus, desafiando convenções e movimentos de gênero. Pauline Kael certa vez o descreveu como “o primeiro surrealista populista”, um rótulo adequado para um cineasta cujas criações ecoavam a estranheza onírica de Luis Buñuel e Salvador Dalí enquanto desenha clássicos do filme noir como Sunset Boulevard de Billy Wilder.

Suas obras, atemporais e perturbadoras, muitas vezes pareciam desconectadas de qualquer época ou lugar específico, aumentando sua qualidade assustadora. Misturando o monstruoso com o mundano, As histórias de Lynch surgiram como pesadelos, deixando o público cativado, mas desorientado. Eles eram tão desconcertantes quanto os desenhos de MC Escher e tão assustadores quanto os contos de fadas de Grimm, muitas vezes levando os céticos a se perguntarem se até mesmo o próprio Lynch detinha a chave para seus mistérios.

Uma vida no cinema que desafiou a narrativa convencional

Apesar da autoparódia ocasional, Os principais filmes de Lynch foram celebrados por críticos e cinéfilos. Estrada Mulholland ficou em 28º lugar na pesquisa da Sight & Sound de 2012 com quase 900 especialistas, com Veludo Azul na posição 69. No entanto, sua reputação nacional ficou atrás de sua aclamação internacional. Nenhum de seus filmes apareceu na lista dos 100 melhores filmes de 2007 do American Film Institute e, embora ele recebeu quatro indicações ao Oscar, só recebeu um Oscar honorário em 2019.

Nos anos posteriores a produção cinematográfica de Lynch desacelerou significativamente após seu último longa-metragem Império Interior (2006). Embora ele tenha revisitado Picos Gêmeos em 2017, com uma reinicialização do Showtime, não conseguiu capturar a magia da série original. Em vez disso, Lynch voltou seu foco para a pintura, a preparação de café e a meditação transcendental. Refletindo sobre essa prática em suas memórias Espaço para sonharele notou seu impacto transformador: “Duas semanas depois de começar, Peggy [his first wife] vem até mim e diz… ‘Sua raiva. Para onde foi?‘”

Nascido em 20 de janeiro de 1946, em Missoula, Montana, David Lynch deixa um legado como um dos artistas mais enigmáticos e influentes do cinema.