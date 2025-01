Chance The Rapper resolve o divórcio com Kirsten Corley

Chance, o Rapper resolveu seu divórcio com sua ex-esposa Kirsten Corley … TMZ aprendeu.

Na semana passada, a estrela do hip hop e Corley apresentaram documentos em Cook County, Illinois, informando ao tribunal que chegaram a um acordo para finalizar o divórcio, que encerrará formalmente seu casamento de quase 6 anos.

Nos documentos, obtidos pelo TMZ, Kirsten diz que se casou com Chance em dezembro de 2018, mas o casamento deles está irremediavelmente desfeito e os dois estão separados há mais de 6 meses.

As partes ainda aguardam a aprovação do juiz do divórcio.