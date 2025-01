A seleção mexicana se junta a Miguel Tapias e Alan Pulido como acréscimos oficiais do Flock para a competição da Liga MX

GUADALAJARA– Chivas anunciou oficialmente a assinatura Luis Romãomeio-campista que chega ao Rebanho Sagrado vindo de Cruz Azul. O jogador de 29 anos se prepara para ser uma das peças-chave do novo projeto rubro-negro sob o comando do espanhol. Óscar García Junyent.

Através de suas redes sociais, Guadalajara compartilhou a chegada de Romão ao clube de Guadalajara, que se torna a quarta equipe da seleção mexicana no Liga MX. Luis foi treinado nas forças básicas de Querétaro e após suas boas atuações no time titular, Luis foi transferido para o Cruz Azul em 2020 e em 2022 foi vendido para Listradoequipe com a qual passou mais de dois anos e depois voltou para La Maquina.

Enrique Ortega e Javier Rosas ESPN revelou que na segunda-feira, 6 de janeiro, os produtores de cimento finalmente fecharam o acordo para Jesus Orozco Chiquetemas ele fez isso em troca de Luis Romão e dinheiro para convencer o conselho de administração Chivasque aceitou imediatamente o acordo oferecido pela diretoria de La Maquina de forma surpreendente, já que o meio-campista está dentro dos planos de Martin Anselmi.

Luis Romo é o terceiro reforço do Chivas rumo ao Clausura 2025 ESPN

As fontes consultadas por ESPN confirmou que, com exceção dos exames médicos e físicos, a aprovação do Jesus Orozco Chiquete um Cruz Azul foi fechado com o acordo oferecido pela diretoria celeste acrescentando Luis Romão como parte do pagamento da carta do time juvenil Chivas.

Romão veja um um Miguel Tapias como os únicos reforços chivaé para ele Fechando 2025 esperando para oficializar a chegada de Alan Pulidoque estaria muito perto de completar seu retorno ao Rebanho Sagrado após sua passagem pelo MLS.

Chivas vai estrear no Fechando 2025 contra o Santos no sábado, 11 de novembro, e a expectativa é que Luis Romão estar disponível para jogar os primeiros minutos como jogador vermelho e branco.