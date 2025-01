Chrishell Stause fala sobre carne de ‘traidores’ com Tom Sandoval

Reproduzir conteúdo de vídeo



Chris Shell StauseO desdém pelo colega de elenco de ‘Traidores’ por Tom Sandoval não é apenas para as câmeras… nos dizer que a briga deles está colocando o na linha na realidade TV.

Conversamos com a estrela de “Selling Sunset” no LAX, onde ela contou tudo sobre as filmagens da terceira temporada da série de competição Peacock… incluindo sua chamada para o ex-aluno de “Regras de Vanderpump” no início da temporada.

Como ela diz… Tom não é o “favorito” dela, que é o jeito de uma garota legal dizer que ela odeia o cara.

Para quem não assiste ao programa, Chrishell acusou Tom de ser um traidor no início da competição… depois que ela sentiu que a personalidade do Bravo a atacou por ser uma boa amiga de seu ex, Ariana Madix.

Mais tarde, ela confessou em “Watch What Happens Live” que o deixou de fora de sua recente postagem de homenagem a “Traidores” no Instagram … dizendo sem rodeios “Eu o odeio”.

No entanto, como Chrishell nos disse… Tom também não é fã dela – notando que a falta de amor “vai nos dois sentidos”. Então, está claro que ela não está perdendo o sono por causa do drama deles.

Chrishell diz que amou muitos outros membros do elenco, embora… gritando “The Bambis” – uma aliança feita por ela mesma, Nikki Beladar Gabby Windey — dar Dylan Efron, Zac Efroné irmão igualmente gostoso.