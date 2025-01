Com mudanças na regra, Sorteio da Copa do NE ocorre nesta terça-feira (14); veja alterações

A Copa do Nordeste 2025 terá o sorteio da fase de grupos às 19h, nesta terça-feira (14), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro. CRB e CSA serão os representantes alagoanos na competição, que nesta edição, terá novas regras para a disputa.

Ao todo, 16 times estão classificados: Fortaleza, Bahia, Ceará, Sport, CRB, Vitória, CSA, Sampaio Corrêa, Náutico, Confiança, Ferroviário, Altos, América-RN, Juazeirense, Moto Clube e Sousa-PB.

Os clubes estão separados em quatro grupos, de acordo com o posicionamento no Ranking Nacional de Clubes. Confira a divisão:

Pote 1: Fortaleza, Bahia, Ceará e Sport;

Pote 2: CRB, Vitória, CSA e Sampaio Corrêa;

Pote 3: Náutico, Confiança, Ferroviário e Altos;

Pote 4: América-RN, Juazeirense, Moto Club e Sousa-PB.

Novo forrmato

Os times estarão separados em dois grupos de oito e os dois melhores ranqueados de cada estado ficarão automaticamente em grupos separados. Ou seja, CRB e CSA ficarão em grupos diferentes, além de Fortaleza e Ceará, Bahia e Vitória, Sport e Náutico, e também Sampaio Corrêa e Moto Clube. Os demais poderão ir para qualquer grupo.

No entanto, o enfrentamento será contra as equipes do mesmo grupo e não contra as equipes do grupo adversário, como era nas últimas temporadas. Sendo assim, não haverá o Clássico das Multidões na fase de grupos, assim como outros clássicos estaduais na competição.

Onde assistir?

O sorteio da Copa do Nordeste terá transmissão ao vivo no canal oficial da CBF TV no Youtube.

