Como as ações de Biden protegerão os consumidores

Os democratas podem ter perdido o poder em Washington, em parte porque os eleitores os culparam pelo aumento do custo dos bens, mas quando a administração de Joe Biden entregar o poder, também deixará para trás uma série de novas proteções fortes para os consumidores.

Estes são os tipos de acções, muitas delas óbvias e relativamente não controversas, através das quais o governo afecta progressivamente a vida quotidiana das pessoas. É uma lista e tanto:

► Limites para custos irritantes: US$ 35 é o custo mensal máximo da insulina para os americanos no Medicare, graças a uma lei aprovada pelos democratas, e alguns fabricantes de medicamentos estão agora expandindo esse limite de preço para ainda mais pessoas. Há também um novo limite de US$ 5 para taxas de cheque especial nos bancos, graças a uma nova regra finalizada pelo Consumer Financial Protection Bureau.

► Proibições de esforços para ocultar custos dos consumidores: A Comissão Federal de Comércio reprimiu as taxas de lixo para ingressos de shows e os aluguéis de curto prazo estão sujeitos a novas regras de transparência. Avaliações online falsas podem resultar em multas.

► Proteções para viajantes: As companhias aéreas são agora obrigadas pelo Departamento de Transportes a emitir reembolsos para alguns cancelamentos e o governo criou um site para comparar as políticas de consumo de diferentes companhias aéreas. A Administração Federal de Aviação propôs uma regra para ajudar famílias com crianças a sentarem-se juntas sem nenhum custo extra.

►Transparência nas contas de cabo e internet: As novas regras da Comissão Federal de Comunicações tornarão mais fácil para as pessoas descobrirem o que estão sendo cobrados “tudo incluído” nas contas de TV a cabo e um “rótulo nutricional” para desmistificar as contas dos provedores de serviços de Internet.

► Uma repressão a textos fraudulentos: A FCC também exige que os provedores de serviços móveis bloqueiem algumas mensagens de texto de fontes suspeitas.

► Uma maneira melhor de cancelar a assinatura: A FTC exige que as assinaturas compradas online incluam uma opção “clique para cancelar” online.

Mesmo nos últimos dias da administração Biden, há mais coisas acontecendo. O CFPB está trabalhando para remover a dívida médica da maioria dos relatórios de crédito, embora essa regra finalizada no início de janeiro já seja objeto de ação judicial. O Wall Street Journal também informou na segunda-feira que a FTC iria processar o maior proprietário do país, Greystar Real Estate Partners, alegando práticas de preços enganosas.

Quando perguntei a Teresa Murray, diretora de vigilância do consumidor do Grupo de Pesquisa de Interesse Público, como o cenário mudou nos últimos quatro anos, ela estava pronta com uma lista de desenvolvimentos e o argumento de que as coisas caminharam na direção certa.

“Eu diria que ser um consumidor nos Estados Unidos se tornou muito mais transparente, ou está no caminho de se tornar mais transparente, e isso é uma coisa muito boa”, disse Murray.

Susan Weinstock, CEO da Consumer Federation of America, deu um passo além.

“Eu diria que o presidente Biden foi o presidente de proteção ao consumidor mais forte que provavelmente já tivemos”, ela me disse, argumentando que o governo Biden fez de tudo para resolver “os enigmas em que os consumidores se encontram quando estão tentando para tomar decisões cotidianas em suas vidas sobre passagens aéreas, ou ingressos para eventos ao vivo, ou serviços bancários.”

As medidas foram promulgadas de diversas formas, tais como a aprovação de novas leis, como o limite do custo da insulina no Medicare ou algumas das regras de reembolso relacionadas com as companhias aéreas.

Mas a maior parte foi feita através da regulamentação, o processo pelo qual uma agência governamental propõe uma regra, ouve o público ao longo de meses e depois se envolve num processo de regulamentação, que leva tempo e está sujeito a ações judiciais.

A anulação de tais regras não acontece da noite para o dia e não há indicação de que Trump tentará recuperar qualquer uma destas medidas presumivelmente populares.

Mas ele quer reorganizar o governo. O CEO da Tesla e da SpaceX, Elon Musk, um dos co-líderes dos esforços de eficiência governamental de Trump, disse que quer “excluir” o Consumer Financial Protection Bureau.

A agência, o ideia do agora Sen. Elizabeth Warren, de Massachusetts, foi criada por lei durante a administração do presidente Barack Obama em resposta ao colapso do sistema financeiro de 2008. A Suprema Corte salvou este ano a CFPB da extinção ao rejeitar uma ação judicial movida por um grupo de credores consignados.

As regras do CFPB são frequentemente contestadas em tribunal. Uma regra para limitar muitas taxas de atraso de cartão de crédito em US$ 8 está suspensa devido a um processo no Texas.

Adicionalmente, Trump geralmente se opõe às regras destinadas a enfrentar as mudanças climáticas e prometeu reverter os padrões de economia de combustível para carros e caminhões. Quando ele reclamou sobre a pressão da água durante uma conferência de imprensa em Mar-a-Lago, ele pode estar se referindo a uma nova regra da administração Biden projetada para tornar os aquecedores de água mais eficientes a partir de 2029. O Departamento de Energia argumenta que isso economizará dinheiro dos consumidores em custos de serviços públicos , mas também poderia aumentar o custo de novos aquecedores de água.

Trump também pressionou pela protecção do consumidor durante o seu primeiro mandato, como me lembrou Tami Luhby, da CNN. A Lei Sem Surpresas foi aprovada pelo Congresso no final do mandato de Trump, embora tenha entrado em vigor depois que Biden se tornou presidente.

Essa lei, que visava proibir despesas médicas inesperadas de prestadores fora da rede, é também um exemplo de como algo que tem amplo apoio pode levar anos para ser aprovado no Congresso.

Murray disse que regras pró-consumidor, como a eliminação de taxas indesejadas e a criação de transparência nas avaliações, são coisas que já vêm de muito tempo e têm apoio bipartidário. Ela argumentou que as empresas honestas não deveriam se importar com eles porque isso nivelaria o campo de atuação no mercado.

“Eles só querem fazer tudo de forma justa. Eles querem fazer isso honestamente. Eles querem fazer isso com transparência e se todos os maus atores forem esmagados e obrigados a seguir as mesmas regras”, disse ela.