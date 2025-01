Como é o Anderlecht, novo clube de César Huerta?

Apresentamos tudo o que você precisa saber sobre a equipe com a qual ‘Chino’ Huerta realizará o sonho de jogar na Europa.

César ‘Chino’ Huerta vai jogar no Anderlecht de Bélgica depois do Pumas Eles venderam em troca de ficar com uma porcentagem do cardápio. Desta forma, o meio-campista mexicano realizará o sonho de jogar no Europa Após vários anos de experiência em Liga MX.

Aos 24 anos, ele ‘Chino’ Huerta emigrará para o Velho Continente e o fará com o clube mais vencedor do Bélgicasobre o qual contaremos tudo o que você precisa saber, desde sua história, campeonatos, onde joga em casa e o elenco que possui, bem como os jogadores com quem o mexicano lutará por uma vaga.

Anderlecht em atividade na Liga Europa. EFE/EPA/OLIVIER MATTHYS

Como é Anderlecht?

Ele Royal Sporting Clube Anderlecht É o clube mais vencedor da liga Bélgica. Possui 34 títulos da liga e o último foi em 2017. Da mesma forma, joga na região de Bruxelas-Capital e é o único time do país que conquistou campeonatos europeus, como dois títulos da Taça dos Vencedores das Copas em 1976 e 1978. , duas Supertaças Europeias em 1976 e 1978, bem como uma Taça UEFA em 1983.

Suas cores tradicionais são o roxo e o branco e foi fundado em 1908. Subiu à primeira divisão em 1921 e após vários anos de promoções e rebaixamentos, estabeleceu-se definitivamente na categoria máxima em 1935.

Onde eles brincam em casa?

O recinto em que Anderlecht Ele joga seus jogos em casa no Constant Vanden Stock Stadium, chamado Lotto Park por um tema comercial. Está localizado no município de Anderlecht e tem capacidade para pouco mais de 28 mil pessoas. Foi inaugurado em 2017, quando anteriormente se chamava Meirparl e depois Astrid Park.

A rivalidade máxima

Ele Anderlecht joga seu clássico, e o do futebol Bélgicacontra o Standard Liege, os dois clubes mais importantes do país. O rivalidade Remonta a 1919, quando ocorreu o primeiro encontro entre as duas equipes, que terminou com um empate de dois gols.

Da mesma forma, as origens sociais, históricas e políticas influenciaram a revalidação, uma vez que a zona de Liège é de origem industrial e popular, enquanto Bruxelas era considerada uma cidade burguesa e um dos centros económicos europeus.

Quem é o treinador do Anderlecht?

David Hubert é o estrategista da seleção belga. Com apenas 36 anos, é um dos treinadores mais jovens da liga e da Europa. Ele conhece perfeitamente o futebol do país porque é natural de Bélgica e sua carreira como jogador de futebol foi passada em diversos clubes como Genk, Gent e Zulte.

David Hubert, treinador do Anderlecht. EFE/EPA/TOMS KALNINS

Como timoneiro, esta é a primeira oportunidade que tem, desde que foi nomeado diretor técnico nesta temporada. Atualmente tem o clube na terceira colocação Liga Jupiler Proatrás apenas de Genk e Bruges, enquanto na UEFA Europa League está em terceiro lugar na tabela geral com 14 pontos, atrás apenas de Lazio e Athletic Bilbao.

Competição na posição

Embora a equipe jogue regularmente no 4-2-3-1, é Samuel Edozie que é dono da ala esquerda como ala. Aos 21 anos e origem inglesa, está emprestado pelo Southampton, pela Premier League.

Da mesma forma, o equatoriano Nilson Angulo é a mudança regular de Correto. Também aos 21 anos, o sul-americano alcançou a Anderlecht em 2022 da LDU Quito, mas não conseguiu se consolidar como titular indiscutível.