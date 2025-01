Como remover espaço purgável no Mac 2025

Principais conclusões O espaço purgável no Mac é um armazenamento temporário criado pelo sistema. Inclui arquivos sincronizados do iCloud, arquivos antigos, instantâneos locais, arquivos de cache e arquivos de lixo.

Para verificar o espaço purgável, use as Configurações do Sistema (para macOS Monterey e anteriores) ou o Utilitário de Disco (para macOS Venture e posteriores).

Para limpar manualmente o espaço purgável, você pode esvaziar a Lixeira, reiniciar o Mac, usar o Terminal com comandos específicos, excluir cache e arquivos desnecessários ou usar ferramentas de terceiros.

O Utilitário de Disco é uma ótima ferramenta para gerenciar seu disco no Mac. Com o Utilitário de Disco você pode ver a capacidade total do seu armazenamento, o armazenamento disponível, o armazenamento usado e até mesmo o armazenamento purgável. O Mac calcula o armazenamento disponível como armazenamento real disponível + armazenamento total purgável.

Às vezes, o espaço purgável pode conter uma grande parte do seu armazenamento, até 40% do armazenamento ocupado. Se você está preocupado com esse espaço purgável e como ele pode ser limpo, você veio ao lugar certo. Neste artigo, iremos orientá-lo sobre como remover o espaço purgável no Mac.

O que é espaço purgável?

Seu Mac é inteligente e gerencia o armazenamento automaticamente, e isso é feito criando espaço purgável. Mas o que é esse espaço purgável e como ele é criado? Ao acessar o Utilitário de Disco, você verá alguma parte do armazenamento disponível marcada como armazenamento purgável.

O espaço purgável é a parte do armazenamento que será limpa automaticamente quando o Mac ficar sem armazenamento. Considere isso como algum tipo de armazenamento temporário criado pelo seu Mac, que você pode remover manualmente, ou o seu Mac fará isso automaticamente quando o armazenamento for necessário.

Mas como ele é criado? Aqui está o que cria espaço purgável no seu Mac:

Imagem de arquivos sincronizados com iCloud

Arquivos antigos que você não usou

Instantâneos locais de imagens do sistema da máquina do tempo

Arquivos de cache criados pelo macOS

Arquivos de lixo

Como verificar o espaço purgável no Mac?

Existem duas maneiras de verificar o espaço purgável no Mac, ou seja, por meio das Configurações do Sistema ou do Utilitário de Disco.

1. Configurações do sistema

A primeira maneira de visualizar o espaço purgável é na página de armazenamento nas configurações do sistema. No entanto, este método só funciona no macOS Monterey e versões anteriores. Para verificar o espaço purgável nas configurações do sistema, siga as etapas abaixo:

Imprensa Comando + barra de espaço tipo Configurações do sistema e pressione o Retornar chave.

Sob o Em geral guia, clique em Armazenar

Aqui, você verá uma seção listrada branco-cinza, que será marcada como Purgável Espaço .

2. Utilitário de disco

Se você tiver o macOS Venture ou versão superior instalado em seu Mac, o método acima não funcionará. Você terá que usar o Utilitário de Disco para verificar o espaço purgável. Veja como você pode fazer isso:

Clique no Barra de lançamento ícone, procure por Utilitário de disco, e abra-o.

No painel esquerdo, selecione o disco com macOS (somente se você tiver vários discos).

Você verá armazenamento purgável ao lado de Disponível

Maneiras de remover espaço purgável no Mac

O espaço purgável existe para ser removido quando for necessário armazenamento extra. Embora o Mac o remova automaticamente, você também pode fazer isso sozinho. Abaixo estão algumas maneiras de remover espaço purgável no Mac:

1. Limpar lixeira

A primeira coisa que você deve fazer é limpar os arquivos da sua lixeira. Seus arquivos na Lixeira fazem parte do espaço eliminável do seu Mac. Limpar a Lixeira também deve liberar um pouco do espaço eliminável. Para fazer isso, siga as etapas abaixo:

Clique com o botão direito no Lixeira no dock e clique em Lixeira vazia

Clique em Lixeira vazia novamente para limpar os arquivos do Bin.

2. Reinicie o seu Mac

Uma parte do espaço purgável também inclui os arquivos temporários exigidos pelo seu Mac. Reiniciar o Mac limpará esses arquivos temporários e também liberará espaço eliminável.

Clique no Maçã ícone no canto superior esquerdo e clique em Reiniciar

Clique Reiniciar novamente para reiniciar o seu PC.

3. Use o Terminal para liberar espaço purgável

Existem alguns comandos que você pode executar no Terminal e que devem liberar espaço purgável. Abaixo estão as etapas para fazer isso:

Imprensa Comando + barra de espaço tipo Terminal, e pressione Retornar .

Primeiro, você terá que criar um diretório chamado arquivos grandes no diretório inicial. Para isso, execute o seguinte comando-

Agora, crie um arquivo com o nome arquivo grande no arquivos grandes pasta. Você pode fazer isso executando o comando fornecido abaixo- dd if=/dev/random of=~/largefiles/largefile bs=15m

Espere alguns minutos e então pressione Ctrl + C para interromper o comando anterior.

Agora, execute o seguinte comando- cp ~/arquivos grandes/arquivo grande ~/arquivos grandes/arquivo grande2



Observação- Continue executando o comando acima repetidamente, mas altere arquivo grande2 para arquivogrande3, arquivogrande4e assim por diante, conforme você avança com o comando. Você precisa continuar executando o comando até receber uma mensagem dizendo ‘O disco está criticamente baixo.’

Depois disso, execute o último comando-

Agora, feche o Término eu.

Clique com o botão direito no Lixeira e selecione Lixeira vazia .

Clique Lixeira vazia de novo.

É isso, o espaço purgável deve ser limpo agora.

4. Exclua os arquivos de cache

Os arquivos de cache também fazem parte dos arquivos elimináveis. O cache é armazenado no Mac sempre que você instala ou inicia algum aplicativo. Com o tempo, os arquivos de cache aumentam de tamanho e podem ocupar muito espaço no armazenamento. Se você deseja limpar o espaço purgável, tente limpar os arquivos de cache do seu Mac.

5. Exclua arquivos desnecessários

A próxima coisa a fazer é limpar os arquivos desnecessários. Pode haver alguns arquivos no seu Mac que você não precisa mais ou que não usa há algum tempo, mas que estão ocupando apenas uma parte do seu armazenamento. É melhor excluí-los para liberar espaço purgável. Você pode excluí-los permanentemente, mesmo da Lixeira, ou movê-los para algum armazenamento externo ou iCloud.

É muito mais fácil liberar espaço purgável usando ferramentas de terceiros. Existem muitas ferramentas de terceiros que você pode usar para isso, mas o que eu pessoalmente sugiro é o CleanMyMac X.

CleanMyMac X oferece a opção de liberar espaço purgável de uma só vez, mas essa opção é paga. Veja como você pode usar esta ferramenta:

Vá para o LimparMeuMac X site, baixe e instale o software.

Observação-Você precisa comprar o plano pago para liberar espaço purgável usando esta ferramenta.

Clique no Barra de lançamento ícone e inicie LimparMeuMac X daqui.

Agora, clique no Manutenção opção no painel esquerdo.

Selecione o Libere espaço purgável opção e clique em Correr

Agora, siga as instruções na tela e isso deve liberar espaço purgável no seu Mac.

Conclusão

Às vezes, o espaço purgável pode ocupar uma enorme quantidade de armazenamento no seu Mac. O seu Mac excluirá automaticamente os arquivos elimináveis ​​quando o sistema estiver ficando sem armazenamento. Se você acha que o espaço purgável está ocupando muito espaço de armazenamento do seu Mac, você pode remover manualmente o espaço purgável do Mac seguindo o guia acima.

Esperamos que este artigo responda a todas as suas dúvidas. Se você ainda estiver enfrentando alguns problemas ou tiver outras dúvidas, sinta-se à vontade para comentar abaixo.

