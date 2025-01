Como vai funcionar a proibição dos celulares nas escolas?

Recentemente a proibição dos celulares em todas as escolas foi aprovada (públicas e privadas), impactando a vida e a rotina de milhões de estudantes brasileiros e o futuro do sistema educacional.

A medida tem como objetivo proteger as crianças e adolescentes por meio da restrição a esses aparelhos, segundo Camilo Santana, ministro da Educação. Até a volta às aulas as escolas devem se adaptar.

Confira nos próximos tópicos sobre a proibição dos celulares. Com a volta das aulas no próximo mês, as escolas precisam correr para se adaptar.

Os alunos vão poder levar o celular para escola?

Sim, mas cada escola vai agir de uma maneira. O projeto apenas proíbe o uso nos aparelhos na escola, mas é preciso saber como cada escola vai proceder no caso dos alunos que levarem seus aparelhos para as escolas. Cada instituição deve estabelecer suas regras.

Celulares vão poder ser utilizados na escola?

O celular só poderá ser utilizado nas salas de aula para fins pedagógicos e com orientação dos professores. Não será permitido a utilização de celulares durante os intervalos, com a finalidade de estimular e fortalecer a interação entre os alunos.

Cada instituição de ensino vai agir de uma maneira para implementar as novas regras, mais esclarecimentos serão passados às escolas pelo MEC nos próximos meses.

É possível utilizar os celulares para se comunicar com os responsáveis?

O texto não especifica como isso vai funcionar, será mais um dever das escolas. Entretanto, o texto deixa claro que os celulares podem ser utilizados em emergências, como:

situações de estado de perigo;

estado de necessidade;

caso de força maior.

Estudantes com deficiência vão poder utilizar seus smartphones?

Alunos com deficiência podem utilizar seus aparelhos para acessibilidade, segundo a lei os celulares podem ser utilizados nas seguintes situações: