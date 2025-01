Conclusões dos argumentos da Suprema Corte sobre a lei de verificação de idade do Texas para sites pornográficos

CNN

A maioria da Suprema Corte sinalizou na quarta-feira que o Texas pode ter permissão para exigir alguma forma de verificação de idade para sites pornográficos, mas deixou aberta a possibilidade de que questões mais profundas da Primeira Emenda não possam ser resolvidas imediatamente.

Após duas horas de argumentação oral, os conservadores do tribunal pareciam sincronizados com a ideia de que os estados deveriam ser capazes de impor algum tipo de exigência para garantir que os menores não possam acessar facilmente material obsceno online, enquanto vários juízes sinalizaram preocupações sobre a sua decisão se espalhar e afetar outros direitos da Primeira Emenda.

A lei do Texas é semelhante a mais de uma dúzia de outras em todo o país que exigem que os usuários apresentem alguma forma de prova de maioridade. Mas a indústria pornográfica desafiou a lei, afirmando que ela reduz a capacidade dos adultos de acederem a conteúdos protegidos.

Embora o tribunal parecesse cético em relação a esse argumento, também parecia provavelmente descarregará algumas das questões mais espinhosas da Primeira Emenda para um tribunal inferior. Tanto o 5º Circuito do Tribunal de Apelações dos EUA – como o próprio Supremo Tribunal, em caráter emergencial – permitiram que a lei entrasse em vigor no ano passado.

Uma decisão é esperada para este verão.

Aqui estão as principais conclusões dos argumentos de quarta-feira:

Vários dos conservadores do tribunal pareceram jogar água fria na solução proposta pela indústria do entretenimento adulto para a questão do acesso de menores à pornografia online: software de filtragem de conteúdo.

Tal solução, argumentou um advogado que representa a indústria no tribunal, restringiria o acesso de menores a material explícito sem sobrecarregar o acesso de um adulto ao mesmo material.

Mas pelo menos três juízes sugeriram que essa abordagem era insuficiente, incluindo a juíza Amy Coney Barrett, que baseou-se na experiência pessoal quando disse ao advogado que o software estava longe de ser infalível. Barrett tem sete filhos.

“As crianças podem obter pornografia online através de sistemas de jogos, tablets, telefones, computadores. Deixe-me apenas dizer que a filtragem de conteúdo para todos esses dispositivos diferentes, posso dizer por experiência própria, é difícil de acompanhar”, disse ela.

“E acho que a explosão do vício em pornografia online mostrou que a filtragem de conteúdo não está funcionando”, acrescentou Barrett.

Os juízes Brett Kavanaugh e Samuel Alito também expressaram dúvidas sobre a filtragem de conteúdo ser uma solução viável.

“Você conhece muitos pais que entendem mais de tecnologia do que seus filhos de 15 anos?” Alito perguntou ao advogado que representa a indústria do entretenimento adulto em determinado momento. “Vamos. Seja real.

O cepticismo é importante porque parte do cálculo jurídico que o tribunal poderá ter de abordar é se a lei do Texas foi uma resposta adequada ao interesse do estado em proteger os menores do material.

Num caso relacionado de 2004, o tribunal superior disse que o software de filtragem de conteúdo “poderia ser” uma ferramenta “eficaz” para resolver o problema quando decidiu contra a Lei de Proteção Online à Criança, uma lei federal que tentava criminalizar o conteúdo no “World Wide Web”. Web” que era prejudicial aos menores.

Roberts e Alito: Não é a Playboy do seu avô



O presidente do Supremo Tribunal, John Roberts, numa série convincente de perguntas, questionou repetidamente a utilidade de precedentes de décadas, uma vez que a natureza da tecnologia e da pornografia mudou. As questões em jogo, parecia dizer, não eram como as “revistas femininas” com as quais o tribunal se debateu quando aplicou as amplas protecções da Primeira Emenda na década de 1960.

É um tema levantado por vários juízes conservadores, comparando vídeos explícitos na internet com imagens mais benignas publicadas pela Playboy.

Serão essas mudanças, perguntou Roberts, o tipo de coisa que deveria exigir que o tribunal reveja a forma como pensa sobre a aplicação da Primeira Emenda em tais casos?

“O acesso tecnológico à pornografia, obviamente, explodiu”, disse Roberts. “Era muito difícil para os jovens de 15 anos… ter acesso ao tipo de coisa que está disponível hoje com o apertar de um botão.”

É algo que “deveríamos pelo menos considerar”, perguntou Roberts, “em vez de manter uma estrutura que foi aceite e estabelecida numa era completamente diferente?”

Essa abordagem, se o tribunal a aceitasse, sugeriria uma vitória para o Texas.

Derek Shaffer, representando a indústria do entretenimento adulto no caso, respondeu rapidamente a Roberts: “Respeitosamente peço que não o faça, Sr.

Alito invocou a velha piada sobre as pessoas que leem a Playboy por causa dos artigos, perguntando ao advogado da indústria adulta se o Pornhub, um grande site pornográfico, oferecia ensaios para os visitantes.

“Que porcentagem do material não é obsceno?” Alito perguntou. “É como a velha Playboy – você tem ensaios lá de…. Gore Vidal e William F. Buckley Jr.?”

Embora os juízes parecessem geralmente apoiar a lei do Texas, a forma como o tribunal resolve o caso pode ser um caminho complicado.

O Supremo Tribunal foi questionado especificamente sobre qual o nível de “escrutínio” que deve ser aplicado à lei. Esse é um termo jurídico que, normalmente, decide um caso da Primeira Emenda. Se o mais alto nível de escrutínio – conhecido como “escrutínio estrito” – for aplicado, será quase impossível que uma lei que restrinja o discurso protegido seja válida. O nível mais baixo de escrutínio, neste caso a “base racional”, quase sempre funciona a favor do governo.

Não ficou totalmente claro, com base nos argumentos, se a Suprema Corte tomaria essa decisão. Alguns juízes sugeriram que poderiam estar abertos a permitir que um tribunal inferior resolvesse o problema ou a procurar um meio-termo. Outros pareciam sugerir que a lei do Texas poderia ser a rara proibição de expressão que poderia sobreviver a um escrutínio rigoroso.

“A declaração do… princípio da Primeira Emenda que você está buscando em um nível amplo: ‘Os requisitos de verificação de idade são permitidos, desde que não sejam excessivamente onerosos para o acesso de adultos?’” Kavanaugh perguntou em um ponto do Procurador-Geral do Texas Aaron Nielson.

Nielson concordou.

“Como você chama”, disse Kavanaugh, “não pode ser muito pesado”.

Isso fez com que o juiz Ketanji Brown Jackson, um liberal, interviesse.

“Acho que o que você chama é importante”, disse Jackson.

A indústria do entretenimento adulto parecia ter pelo menos um aliado no tribunal superior: a juíza liberal Sonia Sotomayor, que rapidamente ofereceu uma tábua de salvação a Shaffer, o advogado que representa os desafiantes da lei, depois de ele ter enfrentado uma série de perguntas difíceis do resto do banco.

Sotomayor observou que o tribunal aplicou repetidamente o mais alto nível de escrutínio jurídico ao decidir casos semelhantes. Se o tribunal o fizesse neste caso, quase certamente levaria à invalidação da lei de verificação de idade do Texas.

Ambos os lados concordaram que as crianças não deveriam ter acesso a material obsceno. A questão é como os tribunais analisam as questões da Primeira Emenda quando uma lei que impede a pornografia de crianças também pode impedi-la de adultos que têm o direito de vê-la. Sotomayor observou que, no passado, o tribunal olhou para os adultos cujos direitos da Primeira Emenda seriam afetados e aplicou o mais alto grau de escrutínio jurídico.

“Temos pelo menos cinco precedentes que responderam diretamente a essa questão”, sublinhou o juiz. “Aplicarmos qualquer outra coisa seria derrubar pelo menos cinco precedentes.”

Tierney Sneed, da CNN, contribuiu para este relatório.