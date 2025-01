Confira a programação do Verão Massayó deste domingo (12)

Neste domingo (12), a Prefeitura de Maceió encerra o primeiro fim de semana do Verão Massayó 2025. A partir das 14h30 na praia da Avenida, no bairro histórico de Jaraguá, vão subir no palco do festival a banda Sorriso Maroto, Matuê, Millane Hora, Aldo Vinicius, Sifrão e Chrigor.

Os DJs Amanda Sarmentex e Momx também vaõ se apresentar nos intervalos das bandas.

E ainda não acabou. O Verão Massayó 2025 segue no próximo final de semana, nos dias 17, 18 e 19 de janeiro.

Confira a programação completa:

Sexta-feira (17)

Geraldo Azevedo

Matheus e Kauan

Joelma

Rafa e Pipo

Batata

Rock em Dobro

DJ Bacana

DJ Woltexx

Sábado (18)

Vibrações

Dilsinho

Hungria

Raynel Guedes

Zé Seresteiro

Lela Britto

DJ Duo Beatz

DJ Waliston

Domingo (19)

Léo Santana

Natanzinho Lima

Marcynho Sensação

Zé Neto

Som de Vinil

Samba de Periferia

DJ Andre Lorenzo

DJ Alexx Henrique