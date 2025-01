confira o que ficou definido e a expectativa após reunião com empresa de investimentos

A reunião entre membros do CSA e da XP Investimentos aconteceu na tarde desta sexta-feira (17) e pode ter sido o primeiro passo para uma grande transformação interna no clube.

Ao TNH1, a presidente do CSA, Mírian Monte, disse que se tratou de uma conversa de apresentação. No encontro, a XP falou sobre a finalidade da empresa no esporte, que é de procurar investidores para possíveis Sociedades Anônimas do Futebol (SAFs).

A empresa de investimentos esteve à frente do mesmo processo em outros clubes, como Botafogo, Cruzeiro e Portuguesa.

Fase de estudos e expectativa da presidente

A XP deve dar início aos estudos e aos levantamentos. Após a reunião, a empresa solicitou algumas informações e documentos ao clube, que devem fomentar a análise e chegar ao perfil de possíveis investidores.

Depois disso, uma proposta deve ser entregue ao CSA.

Apesar da fase inicial, Mírian Monte mantém boa expectativa. Para ela, o CSA tem alguns atrativos para o mercado investidor, como a possibilidade de expansão imobiliária na área da sede do clube e de uma possível construção de arena.

— Presumo que haja, sim, interesse e boas possibilidades de prospecção de investidores considerando o bom momento do clube, em termos esportivos, o fato de o CSA estar em processo de organização administrativa e financeira, a possibilidade de expansão imobiliária da área em que está situada a sede do Clube, de construção de arena e outros atrativos para o mercado investidor — disse Mírian.

Reunião do Conselho

O presidente do Conselho Deliberativo, Clawverney Melo, informou ao TNH1 que irá acontecer uma reunião interna entre os demais membros nos próximos dias. É esperado que Clawverney leve o que foi escutado na reunião com a XP e que escute sugestões e questionamentos.

Reforma no estatuto

Caso haja aprovação de uma futura proposta, o estatuto do CSA precisa, antes, prever a migração de regime para Sociedade Anônima do Futebol.

Segundo Clawverney Melo, o documento já está sendo feito e um dos pontos que serão propostos é que haja a previsão para recepção de uma possível SAF.

Além disso, o TNH1 conseguiu apurar, com exclusividade, que deverá constar no estatuto que, em caso de uma futura venda, o dono somente será o responsável pela administração da pasta de futebol. O patrimônio do clube continuaria sob responsabilidade da associação.

Ainda não há previsão para finalização da edição do novo estatuto. O documento será posto à votação no Conselho e colocado para análise da Assembleia Geral.