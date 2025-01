Conheça “Chickenfry” LaPaglia, o espetacular apresentador de podcast que se tornou estrela da Sports Illustrated Swimsuit

Tele Maiô Sports Illustrated capa digital é um recurso de prestígio que destaca modelos e influenciadores que incorporam confiança, beleza e empoderamento em trajes de banho. Esta plataforma proeminente apresenta as últimas tendências em moda de natação, ao mesmo tempo que celebra diversos tipos de corpo e histórias pessoais.

Para janeiro de 2025, Brianna “Frango Frito” LaPagliaum jovem de 25 anos Apresentador de podcast Barstool Sportsfoi escolhida como modelo de capa digital, marcando um momento significativo em sua carreira.

Espetacular! Brianna “Chickenfry” LaPaglia comemora sua estreia na capa digital da Sports Illustrated

LaPaglia, conhecida por seu apelido brincalhão derivado de uma postagem nas redes sociais de 2016 onde ela comparou sua perna com humor a uma batata frita do Burger Kingposou recentemente para uma sessão de fotos deslumbrante em Austin Estate, na Califórnia.

Capturada pela fotógrafa Katherine Goguen, ela exibiu uma variedade de trajes de banho atraentesincluindo um biquíni tecido exclusivo da Isa Boulder e duas peças com estampa de pele de cobra da Same. Esta capa não mostra apenas seu talento como modelo mas também representa uma jornada pessoal de auto-capacitação.

Capa do SI Swimsuit de LaPaglia: mais do que apenas uma sessão de fotos

O significado desta capa vai além da moda; simboliza a recuperação de sua identidade por LaPaglia após seu rompimento altamente divulgado com o cantor country Zach Bryan em outubro de 2024. LaPaglia discutiu abertamente os desafios emocionais que enfrentou durante o relacionamento, alegando traição e abuso emocional. Num movimento ousado, ela recusou um NDA de US$ 12 milhões para compartilhar sua verdade. “É muito mais do que eu parecer gostosa em um maiô – sou eu reivindicando quem eu sou como mulher, reivindicando meu corpo, minhas decisões e minhas escolhas.“, ela expressou.

Este momento também carrega um sentimento de justiça poética. LaPaglia revelou que Bryan tinha anteriormente rejeitou sua oportunidade de apresentar o Sports Illustrated’s Tapete vermelho do 60º aniversário como “lixo”. Refletindo sobre sua estreia na capa digital, ela afirmou com humor: “[The photo shoot] é apenas, em um nível mesquinho, meu foda-se favorito. Este sou eu, e eu queria fazer isso, e agora estou na capa digital.”

Os fãs se reuniram em torno de LaPaglia, celebrando sua resiliência e autenticidade. Muitos recorreram às redes sociais para expressar o seu apoio, com comentários como “ELA É O MOMENTO!! Isso é tudo” e “Sim. Sim. Um milhão de vezes sim. Tão orgulhoso dela!” Em meio a essa atenção, LaPaglia permanece de castigo, lembrando a todos, “Acho que as pessoas tendem a esquecer que tenho apenas 25 anos.” Sua jornada ilustra o poder da autoaceitação e a importância de abraçar o verdadeiro eu.