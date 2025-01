Conor McGregor enfrenta novo processo por suposta agressão sexual no jogo do Miami Heat em 2023

Uma ação foi movida contra o astro do UFC Conor McGregor com acusações de agressão sexual após um suposto incidente ocorrido em um jogo de basquete do Miami Heat em 2023.

A ação, obtida pela MMA Fighting na quarta-feira, foi ajuizada no Tribunal Distrital dos EUA, Distrito Sul da Flórida, no dia 14 de janeiro, pela suposta vítima, que é identificada apenas como Jane Doe como forma de proteger sua identidade. A mulher de 49 anos é identificada como residente no condado de Miami-Dade, na Flórida, e “empregada como vice-presidente sênior de Wall Street em uma instituição financeira de alto nível”.

McGregor é citado no processo, junto com o Miami Heat, depois que o lutador irlandês supostamente agrediu a vítima em um banheiro durante um jogo das finais da NBA, há quase dois anos. Uma investigação sobre a suposta agressão aconteceu em 2023, mas nenhuma acusação criminal foi apresentada contra McGregor.

Agora, a suposta vítima está buscando uma ação judicial com indenização por “tratamentos médicos passados ​​e futuros, indenizações compensatórias, custos” e mantendo o direito de buscar também indenizações punitivas.

De acordo com o processo, Jane Doe conheceu McGregor no Courtside Club do Kesaya Center depois que o jogo do Miami Heat terminou e eles tiveram uma “conversa amigável”. O processo alega que a equipe e a segurança do Kesaya Center forneceram a McGregor uma ou mais garrafas de uísque irlandês e tequila No.

O processo alega que um amigo da vítima disse a ela “estamos indo embora”, mas um membro da equipe de segurança de McGregor ou um de seus amigos se aproximou deles e disse “Conor me disse para ir buscá-la” antes de supostamente agarrá-la pelo pulso e conduzi-la. ela para um banheiro.

A suposta vítima afirma que pediu ao amigo ou segurança de McGregor que a libertasse, mas a pessoa disse a ela “Não, Conor vai me matar se eu perder você”. McGregor então supostamente saiu do banheiro, agarrou a mão da vítima e a conduziu até o banheiro masculino.

(Nota do editor: algumas das alegações abaixo são extremamente explícitas.)

McGregor então supostamente a levou para uma barraca, mas a segurança não permitiu que sua amiga a seguisse.

O processo alega que a vítima usou o banheiro e, enquanto ela estava sentada no vaso sanitário, McGregor supostamente “tentou colocar à força seu pênis desprotegido [her] boca sem o consentimento dela.”

A vítima afirma que resistiu antes de se levantar e depois tentou sair da cabine, mas McGregor supostamente a “bateu” contra a parede primeiro, colocou-a em uma chave de braço e “tentou colocar com força seu pênis desprotegido [the victim’s] ânus sem o consentimento dela.”

Em decorrência da suposta agressão, a vítima afirma ter sofrido “danos físicos, psicológicos e emocionais”.

Após a notícia de que o processo foi movido contra McGregor, sua advogada Barbara Llanes emitiu um comunicado expressando confiança de que o caso seria arquivado.

“Depois de uma investigação minuciosa na época, o Procurador do Estado concluiu que não havia nenhum caso a prosseguir”, disse Llanes. “Quase dois anos, e pelo menos três advogados depois, o demandante tem uma nova história falsa. Estamos confiantes de que este caso também será arquivado.”

Após a investigação inicial sobre as alegações, a polícia de Miami optou por não apresentar acusações contra McGregor junto ao seu advogado, afirmando na época que “após uma investigação completa, incluindo uma revisão de vídeos e entrevistas com testemunhas oculares, as autoridades concluíram que não há caso perseguir contra [Conor McGregor].”

Este último processo movido contra McGregor ocorre depois que um júri na Irlanda o considerou responsável por agressão sexual em um caso civil separado decorrente de um suposto incidente ocorrido em 2018. McGregor manteve sua inocência antes e depois do julgamento e prometeu apelar do veredicto.

Agora, ele enfrenta novas acusações neste último processo movido contra ele na Flórida.