Conselheiro especial que investigou Hunter Biden critica o presidente no relatório final

O conselheiro especial do Departamento de Justiça, cujo caso de seis anos sobre Hunter Biden foi interrompido no mês passado pelo perdão incondicional que o presidente Joe Biden concedeu a seu filho, criticou o presidente cessante em seu relatório final na noite de segunda-feira.

O procurador especial David Weiss repreendeu o presidente Biden por fazer acusações “gratuitas e erradas” de que sua longa investigação sobre Hunter Biden era injusta e contaminada pela política.

Quando o presidente perdoou seu filho no mês passado, ele disse que Hunter Biden foi vítima de um processo “seletivo” que foi “injusto” e de um “erro judicial”.

Weiss disse no seu relatório que “outros presidentes perdoaram familiares, mas ao fazê-lo, nenhum aproveitou a ocasião como uma oportunidade para difamar os funcionários públicos do Departamento de Justiça com base apenas em falsas acusações”.

Weiss acrescentou: “Eu processei os dois casos contra o Sr. Biden porque ele violou a lei”.

“Longe de serem seletivos, esses processos foram a personificação da aplicação igualitária da justiça – não importa quem você é ou qual é o seu sobrenome, você está sujeito às mesmas leis que todas as outras pessoas nos Estados Unidos”, escreveu Weiss.

“Os políticos que atacam as decisões dos procuradores de carreira como tendo motivações políticas quando discordam do resultado de um caso minam a confiança do público no nosso sistema de justiça criminal”, afirma o relatório. “As declarações do presidente impugnam injustamente a integridade não apenas do pessoal do Departamento de Justiça, mas de todos os funcionários públicos que tomam essas decisões difíceis de boa fé.”

Weiss investigou Hunter Biden desde 2018, quando ele era o procurador dos EUA nomeado por Donald Trump para Delaware. Depois que Joe Biden se tornou presidente, ele manteve Weiss para terminar seu trabalho, mesmo substituindo quase todos os outros procuradores dos EUA, como é comum.

O procurador-geral Merrick Garland elevou Weiss a “advogado especial” em 2023, depois que uma proposta de acordo judicial de Hunter Biden implodiu no tribunal.

Weiss acusou duas pessoas durante sua investigação: Hunter Biden e Alexander Smirnov, um ex-informante do FBI que acusou falsamente Hunter e seu pai de receberem US$ 10 milhões em subornos da Ucrânia. Os republicanos da Câmara usaram essas afirmações para reforçar a sua tentativa fracassada de impeachment.

Smirnov foi condenado na semana passada a seis anos de prisão.

Durante a investigação de Weiss, ele fez história ao se tornar o primeiro promotor na história americana a abrir acusações criminais contra o filho de um presidente em exercício. Hunter Biden foi condenado por um júri por três acusações relacionadas à compra e posse ilegal de uma arma enquanto abusava de drogas ilícitas.