Conservador da Câmara desafia Johnson sobre votação remota para novas mães no Congresso

A deputada republicana Anna Paulina Luna tentou repetidamente convencer o presidente da Câmara Mike Johnson de que ele – como um defensor pró-família – deveria apoiar sua pressão para permitir que as novas mães votassem remotamente por seis semanas enquanto se recuperavam do nascimento.

Ele recusou. Então, ela se voltou para os democratas.

O membro do House Freedom Caucus está agora se unindo a um grupo de democratas da Câmara, apoiado pelo líder da minoria Hakeem Jeffries, em uma medida que daria ainda mais flexibilidade aos novos pais – 12 semanas completas para votação remota tanto para mães quanto para pais.

Ela e sua principal parceira do lado democrata, uma deputada muito grávida Brittany Pettersen, planejam em breve forçar a medida a ser aprovada usando uma petição de dispensa, o que é uma medida altamente incomum para um membro tomar contra sua própria liderança. E eles acreditam que isso será aprovado, já que apenas um punhado de republicanos precisaria se juntar ao apoio dos democratas.

“Não creio que seja certo que a liderança, especialmente a liderança republicana, que se orgulha de ser pró-família, seja tão anti-família”, disse Luna desafiadora à CNN. “E realmente, é um tapa na cara de cada eleitor que nos enviou para Washington DC.”

Este novo impulso para o voto à distância, liderado por um republicano conservador, reflecte uma geração mais jovem de membros do Congresso ansiosos por modernizar a instituição – bem como a intensa pressão sobre todos os membros da Câmara para estarem fisicamente presentes num momento em que cada voto é importante. Numa maioria historicamente escassa na Câmara, os legisladores que não podem votar por uma série de razões inevitáveis ​​– incluindo o nascimento de um filho, um tratamento de quimioterapia ou a morte de um cônjuge – podem ser os factores decisivos para o sucesso de um projecto de lei.

E é essa mesma matemática rígida da Câmara que capacita membros individuais como Luna a resistir à liderança de seu próprio partido e a trabalhar com os democratas.

Johnson disse à CNN numa breve entrevista que a prática do voto por procuração, mesmo para as novas mães que não podem viajar, é “inconstitucional”. E o presidente da Câmara, que passou décadas no direito constitucional antes de chegar ao Congresso, apresentou esse argumento pessoalmente num documento apresentado ao Supremo Tribunal.

“É lamentável. Tenho grande simpatia e empatia por todas as nossas jovens legisladoras que estão em idade de dar à luz. É um verdadeiro dilema”, disse Johnson à CNN. “Mas temo que não se encaixe na linguagem da Constituição e essa é a verdade inescapável que temos.”

Luna, por sua vez, chama isso de “resposta de fuga”.

Uma luta na era da pandemia



A votação por procuração no Congresso tem sido objeto de acirrado debate político e jurídico desde que foi implementada durante a pandemia de Covid-19. Os republicanos da Câmara há muito se opõem à prática e acabaram com ela depois de ganharem a maioria nas eleições de 2022.

Um julgamento federal e tribunais de apelação em Washington, DC, rejeitaram anteriormente uma ação apoiada pelo Partido Republicano que contestava a prática na Câmara. A Suprema Corte dos EUA recusou-se a aceitar o caso de McCarthy. Outra ação judicial contra o voto por procuração, movida pelo procurador-geral do Texas, Ken Paxton, está agora perante um tribunal federal de apelações.

Nos bastidores, Luna e outros legisladores – incluindo o deputado republicano Mike Lawler, de Nova York, que tem um filho de dois meses em casa, e democratas como Pettersen e a deputada millennial Sara Jacobs, da Califórnia – tentaram trabalhar com Johnson e sua equipe para elaborar uma linguagem que possa ganhar apoio no Capitólio e resistir ao escrutínio legal. Eles mudaram a linguagem inicial que Johnson disse violar a Constituição, relativa ao estabelecimento de um “quórum” na Câmara.

Quando seu apelo à liderança do Partido Republicano falhou, Luna decidiu negociar um acordo com os democratas, especificamente Pettersen, que nascerá em fevereiro com seu segundo filho. A medida mais recente permitiria que tanto as novas mães como os novos pais votassem remotamente durante 12 semanas, ao contrário do projeto de lei inicial de Luna, que teria oferecido apenas seis semanas de voto por procuração e apenas para mães que dão à luz. (Essas mudanças custaram alguns votos do Partido Republicano: vários republicanos disseram em particular que não apoiariam mais a medida se ela incluísse também os pais, de acordo com uma pessoa familiarizada com as discussões.)

Os republicanos reconhecem reservadamente que é do seu interesse permitir aos membros alguma flexibilidade, dada a matemática da Câmara. Espera-se que outros dois homens republicanos da Câmara se tornem pais ainda este ano.

Mas muitos não estão dispostos a apoiar uma petição de dispensa que vá contra a sua própria liderança. O deputado Blake Moore, que está sentado na mesa de liderança de Johnson, perdeu o nascimento de um de seus filhos por causa de seu trabalho na Câmara, mas disse que não planeja apoiar a petição de dispensa.

“Conversei com essas duas mulheres e seus corações estão no lugar certo”, disse Moore à CNN, referindo-se a Luna e Pettersen.

A pressão pelo voto por procuração é uma mudança notável para Luna, um membro do Freedom Caucus que inicialmente se opôs à ideia do voto por procuração. Mas ela mudou de ideia após seu nascimento difícil, o que tornou difícil viajar para Washington.

Luna não planeja parar apenas com a votação por procuração para os novos pais. A republicana da Flórida disse que trabalhará com outro membro, o deputado republicano Jeff Van Drew, de Nova Jersey, que está liderando um esforço para dar aos legisladores algum acesso limitado ao voto remoto durante verdadeiras emergências, se os líderes republicanos aprovarem sua licença.

Van Drew disse que é um passo necessário para o Congresso depois de ver alguns de seus colegas serem forçados a decidir entre comparecer a um funeral ou ficar com um familiar doente ou perder uma grande votação.

“Temos uma pequena maioria sem precedentes”, disse Van Drew à CNN. Embora tenha enfatizado que é “absolutamente nosso dever e nosso trabalho” votar pessoalmente, ele reconheceu que os legisladores ocasionalmente enfrentam “circunstâncias extremas”.

Mas Van Drew sabe que há forte resistência por parte de alguns membros da sua bancada, recordando uma conversa com um colega republicano que se recusou a apoiar a proposta.

“Eu perguntei: ‘O que você faria se seu pai estivesse em uma cama de hospital e ele morresse e você tivesse um voto crítico para o país?’” Van Drew disse, relembrando sua conversa com o membro. “Ele olhou para mim diretamente e disse: ‘Meu pai entenderia que eu tinha que votar’”.

O deputado Chip Roy, do Texas, é um daqueles republicanos que se opõe veementemente ao voto por procuração – quer um membro esteja se recuperando do nascimento ou de uma doença. Ele disse que não é apenas inconstitucional, mas também “não é certo”.

“Tenho que levar em consideração o fato de que sou um pai ausente dos meus filhos de 13 e 15 anos”, disse Roy. “É uma escolha. E tenho que decidir se vale a pena a escolha. Devo dizer que, na maioria dos dias, não tenho certeza se realmente é.”

Pettersen enfrenta agora as suas próprias escolhas difíceis.

Presa trabalhando em seu escritório distrital em Lakewood, Colorado pelas próximas semanas, Pettersen quer que os novos pais possam votar remotamente quando eles, como ela, não puderem viajar para o Capitólio. Faltando apenas algumas semanas para o parto, a democrata não pode mais viajar de avião. E com as próximas votações esperadas na agenda de Trump, aumentando o limite da dívida dos EUA e os gastos do governo, não está claro quando ela poderá retornar.

“É incrivelmente injusto não poder voar fisicamente para DC para que meu voto seja contado. Não é seguro para mim ou para o meu bebé”, disse Pettersen à CNN. Ela acrescentou que sua própria decisão de permanecer no Colorado foi difícil – ela até considerou mudar sua família para Washington a curto prazo para o nascimento de seu bebê, mas acabou decidindo permanecer em casa perto de seu médico atual e do resto de sua família. família.

Ela disse que também é importante que o Congresso “evolua” com os tempos, quando as mulheres representam cerca de 28% da Câmara. (Luna foi apenas a 12ª mulher a dar à luz no Congresso e Pettersen será a 13ª.)

Jacobs, que decidiu congelar seus óvulos por causa de seu trabalho na Câmara, colocou desta forma: “Esta é uma instituição projetada para e por velhos brancos”.

Os apoiadores pretendem conseguir que cerca de 10 republicanos participem da petição de dispensa para garantir que ela tenha uma margem de manobra para aprovação.

Eles poderão apresentar oficialmente uma petição de quitação em meados de março, ou seja, 30 dias legislativos a partir da data de introdução da medida inicial. E Luna está confiante.

“Adoro quando as pessoas me dizem que não posso fazer algo porque me viro e faço”, disse ela.