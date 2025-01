Conversa de Wendy Williams com Harvey Levin levanta questões sobre tutela

Wendy Williams parece a mesma pessoa que era há 10 anos e não mostra nenhum sinal de deficiência… é o que diz o produtor executivo do TMZ Harvey Levin que acabou de passar 90 minutos com ela ao telefone.

Harvey ficou chocado com a pessoa com quem falou estar sob uma tutela que a privou de sua liberdade pessoal e financeira. Ela era lúcida, articulada, teimosa e com isso… muito longe do quadro pintado pelo advogado de sua tutela, que diz que ela está permanentemente incapacitada com demência do lobo frontal.