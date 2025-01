Corpo de Benedito de Lira será velado no Cemitério Parque das Flores, em Maceió

O corpo do prefeito da Barra de São Miguel e ex-senador por Alagoas, Benedito de Lira, que morreu na manhã desta terça-feira (14), será velado ainda na tarde de hoje, no Cemitério Parque das Flores, em Maceió. O velório e sepultamento serão abertos ao público.

De acordo com informações confirmadas pela assessoria de comunicação do político, a família está aguardando a liberação do corpo para iniciar o cortejo de despedida do ex-senador, que era carinhosamente chamado por todos de “Biu”. O sepultamento deve ocorrer nesta quinta-feira (15), às 10 horas, no mesmo cemitério.

A morte do político