Coruripe anuncia saída de Gilmar Batista e confirma novo técnico

Em meio à disputa da segunda rodada, o Campeonato Alagoano 2025 já tem a primeira saída de treinador confirmada. O técnico Gilmar Batista não é mais técnico do Coruripe. O Hulk divulgou uma nota oficial, no final da manhã desta quinta-feira, 16, para anunciar que o técnico alegou problemas pessoais e o clube aceitou o desligamento.

E o clube já tem um novo comandante: Elenílson Santos.

“O novo técnico do Hulk Praiano já comandou a equipe em outras cinco oportunidades e recentemente foi Campeão Alagoano da Série B 2024, com o Igaci, mas o time do agreste desistiu de participar do Campeonato Estadual da Série A.

O técnico será apresentado oficialmente nesta sexta-feira, dia 17 de janeiro, às 10h da manhã, no estádio Gerson Amaral”.

Leia abaixo a nota do Coruripe sobre a saída de Gilmar Batista:

“A Associação Atlética Coruripe anuncia a saída do técnico Gilmar Batista. Na manhã desta quinta-feira, dia 16, o técnico Gilmar Batista, alegando problemas de ordem pessoal que precisam ser resolvidos de imediato, solicitou o término de seu contrato, no que foi compreendido pelo presidente do clube.

O Coruripe agradece ao agora ex-técnico pelo empenho e serviços prestados nesse período, em que o Clube realizou sua pré-temporada e iniciou o Campeonato Alagoano, bem como deseja sorte a Gilmar Batista na sequência da sua carreira”, diz a nota assinada por Ambrósio de Araújo Barros, presidente do Alviverde.

O Coruripe estreou no Estadual com um empate sem gols diante do ASA, no Gérson Amaral, e depois empatou com o Murici em 2 a 2 fora de casa, na segunda rodada. A equipe do Litoral Sul fez dois amistosos contra o Itabaiana na pré-temporada, tendo um empate e uma derrota. O Hulk tem dois pontos, está na quarta posição, mas pode ser ultrapassado por ASA ou CSE, que jogam nesta noite fechando a rodada.

O próximo desafio do Alviverde seria contra o Igaci no próximo sábado, em Coruripe. Como o adversário desistiu de participar do Alagoano, todos os times receberão três pontos e três gols por W.O.