Cotado ao Oscar, comédia com Mion e o aguardado “Aqui” estão entre as estreias

“Maria Callas” é a grande estreia da semana nos cinemas brasileiros. O longa é estrelado pela atriz Angelina Jolie e pode ser concorrente de Fernanda Torres na disputa do Oscar de melhor atriz. As duas estiveram concorrendo juntas no Globo de Ouro, quando Fernanda Torres levou a melhor e foi eleita a melhor atriz.

O longa conta a história de Maria Callas, uma das maiores cantoras de ópera da história,e retrata o momento em que a soprano greco-americana se refugia em Paris, após uma vida pública marcada pelo glamour e pela turbulência. O filme revisita os últimos dias da lendária artista, destacando o momento em que ela reflete sobre sua trajetória e identidade na Paris dos anos 1970. Depois de se dedicar ao público e à sua arte, Maria decide encontrar consigo mesma e encontrar sua própria voz e identidade.

Outra estreia da semana é o terror “lobisomem”, que conta sobre um homem que deve lutar para proteger a si mesmo e sua família quando eles se tornam alvos de um lobisomem mortal. À medida que a lua cheia ilumina a noite, o grupo é perseguido, aterrorizado e assombrado por uma criatura que personifica seus piores pesadelos.

O filme brasiliero “MMA – Meu Melhor Amigo” também chega nas telonas desta semana. MMA é estrelado por Marcos Mion que interpeta um grande campeão de MMA que passa pelo fim de sua carreira, afastado dos ringues enquanto se recupera de uma lesão séria no ombro. Quando descobre ser pai de um menino autista de 8 anos, ele precisa enfrentar os dois maiores desafios de sua vida: o primeiro é compreender o seu filho e conquistar seu carinho, já o segundo é rever os seus valores e se preparar para a maior luta da carreira, a sua última chance de uma grande volta.

Outros dois filmes também fazem sua estreia na semana: “Aqui”, ambientado em único cenário, acompanha várias famílias e busca mostrar as transformações ocorridas em diversas eras, desde os primórdios da humanidade. E a última estreia é o documentário “Luiz Melodia – No Coração do Brasil”, produção conta a história do artista que, ao abraçar sua liberdade musical e originalidade, desafiou muitas normas do mercado fonográfico e cultural brasileiro. Com materiais raros e inéditos de arquivo, também reflete a importância cultural de seu legado e da cena musical à qual ele contribuiu desde os anos 70.

Estreias da semana

Maria Callas: A cinebiografia da cantora de ópera, Maria Callas (Angelina Jolie), é baseada em fatos reais e vai passar pela história bela, porém conturbada e trágica da cantora durante seus últimos dias em Paris dos anos de 1970.

Disponível em: Cinesystem (Parque Shopping) e Arte Pajuçara.

Lobisomem: A lua está cheia e o terror está à solta. Lobisomem, a mais recente criação da Blumhouse e do diretor e roteirista Leigh Whannell, conhecido por seu trabalho em O Homem Invisível, promete levar o público a um novo nível de pavor. Neste arrebatador conto de horror, um homem deve lutar para proteger a si mesmo e sua família quando eles se tornam alvos de um lobisomem mortal.

Em cartaz no: Arapiraca Partage Shopping, Centerplex (Shopping Pátio Maceió), Cinesystem (Parque Shopping) e Kinoplex (Maceió Shopping).

MMA – Meu Melhor Amigo: Max Machadada (Marcos Mion) é um grande campeão de MMA que está afastado dos ringues enquanto se recupera de uma lesão séria no ombro. Quando descobre que é pai de um menino autista de 8 anos, sua vida muda completamente.

Disponível em: Arapiraca Partage Shopping, Centerplex (Shopping Pátio Maceió), Cinesystem (Parque Shopping) e Kinoplex (Maceió Shopping).

Aqui: Se ambienta em um único lugar: a sala de uma casa. Acompanhando diversas famílias ao longo de gerações, todas conectadas por este espaço tempo que um dia chamaram de lar. Usando esse espaço único para ilustrar as transformações ocorridas em diversas eras, desde os primórdios da humanidade.

Em cartaz no: Arapiraca Partage Shopping, Centerplex (Shopping Pátio Maceió) e Cinesystem (Parque Shopping).

Luiz Melodia – No Coração do Brasil: é um documentário que busca celebrar a vida e obra do cantor e compositor brasileiro Luiz Melodia.

Disponível: Cinesystem (Parque Shopping) e Arte Pajuçara.

Continuam/Voltam em cartaz:

O Auto da Compadecida 2: Depois de 20 anos desaparecido, João Grilo retorna à pequena Taperoá para se juntar ao seu velho companheiro Chicó. Acontece que agora ele é recebido como uma celebridade na cidade. Afinal, reza a lenda que havia sido morto por bala de espingarda e ressuscitado após um julgamento que tinha o Diabo como acusador, Nossa Senhora como defensora e o próprio Jesus Cristo como juiz. Disputado como principal cabo eleitoral pelos dois políticos mais poderosos da cidade, ele faz de tudo para finalmente aplicar o golpe que vai lhe render muito dinheiro e, quem sabe, vida mansa – como se fosse possível que ele se aquietou. Só que nada sai como planejado e ele terá que recorrer à Compadecida novamente.

Disponível no: Arapiraca Partage Shopping, Centerplex (Shopping Pátio Maceió), Cinesystem (Parque Shopping), Grupo Cine (Shopping da Vila – Delmiro Gouveia), Kinoplex (Maceió Shopping) e Arte Pajuçara.

Mufasa: O Rei Leão: A história apresenta Mufasa como um filhote órfão, perdido e sozinho até que ele conhece um simpático leão chamado Taka – o herdeiro de uma linhagem real. O encontro ao acaso dá início a uma grande jornada de um grupo extraordinário de deslocados em busca de seu destino, além de revelar a ascensão de um dos maiores reis das Terras do Orgulho.

Disponível em: Arapiraca Partage Shopping, Centerplex (Shopping Pátio Maceió), Cinesystem (Parque Shopping), Grupo Cine (Shopping da Vila – Delmiro Gouveia) e Kinoplex (Maceió Shopping).

Sonic 3: Sonic está pronto para mais liberdade, mas o Dr. Robotnik (Jim Carrey) retorna para um embate final.

Em cartaz no: Arapiraca Partage Shopping, Centerplex (Shopping Pátio Maceió), Cinesystem (Parque Shopping), Grupo Cine (Shopping da Vila – Delmiro Gouveia), Kinoplex (Maceió Shopping).

Ainda Estou Aqui: Se passa no Brasil, em 1970 e é uma adaptação do livro autobiográfico de Marcelo Rubens Paiva sobre sua mãe, Eunice Paiva. Na trama, uma mulher casada com um importante político precisa mudar sua vida completamente depois que ele é exilado durante a ditadura. A dona de casa se vê obrigada a virar ativista de direitos humanos após o desaparecimento de seu marido.

Em cartaz no: Arapiraca Partage Shopping, Cinesystem (Parque Shopping), Kinoplex (Maceió Shopping) e Arte Pajuçara.

Moana 2: Moana embarca em uma nova aventura para salvar uma das ilhas de seu povo de uma maldição antiga.

Em cartaz no: Centerplex (Shopping Pátio Maceió), Cinesystem (Parque Shopping) e Kinoplex (Maceió Shopping).

Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa: Chico Bento precisa salvar sua querida goiabeira de um empreendimento que ameaça derrubá-la. Para isso, convoca toda a sua turma de amigos para uma série de aventuras em nome da preciosa árvore.

Disponível no: Arapiraca Partage Shopping, Centerplex (Shopping Pátio Maceió), Cinesystem (Parque Shopping), Grupo Cine (Shopping da Vila – Delmiro Gouveia), Kinoplex (Maceió Shopping) e Arte Pajuçara.

Babygirl: Uma empresária bem-sucedida coloca sua família e carreira em risco em nome de um caso com seu estagiário bem mais jovem.

Em cartaz no: Cinesystem (Parque Shopping) e Arte Pajuçara.

Nosferatu: Uma nova adaptação do clássico do terror, Nosferatu conta a história da estranha obsessão de um vampiro por uma mulher assombrada.

Disponível em: Arapiraca Partage Shopping, Cinesystem (Parque Shopping), Kinoplex (Maceió Shopping) e Arte Pajuçara.

Seven: Os Sete Crimes Capitais: Dois policiais, um jovem e impetuoso e o outro maduro e prestes a se aposentar, são encarregados de uma perigosa investigação: encontrar um serial killer que mata as pessoas seguindo a ordem dos sete pecados capitais.

Em cartaz: Cinesystem (Parque Shopping) e Kinoplex (Maceió Shopping)

VEJA PROGRAMAÇÃO DO ARTE PAJUÇARA:

