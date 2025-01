CRB defenderá marca positiva em estreia contra o ASA

O Clube de Regatas Brasil irá entrar em campo pela primeira vez no no alagoano contra o ASA nesta quinta-feira (16), às 20h, no Estádio Coaracy da Mata Fonseca, em Arapiraca. Além da motivação pelos três pontos, o CRB também defende outra marca importante: a equipe não estreia com derrota no Campeonato Alagoano desde de 2020.

Na edição 2025, o Galo iria estrear contra o Igaci no último sábado (11), porém a equipe do interior do estado desistiu da competição. Sendo assim, a partida foi classificada como W.O e o resultado ficou 3-0 para o Alvirrubro, que agora irá fazer sua estreia contra o Fantasma.

A última derrota do CRB na primeira partida em Campeonatos Alagoanos foi para o Murici, por 1 a 0, em 2020. Além disso, nas últimas dez estreias o retrospecto é positivo, são seis vitórias, dois empates e duas derrotas, além de 18 gols marcados e apenas seis sofridos.

Relembre as últimas estreias do CRB no Alagoano:

2024: Penedense 0x1 CRB

2023: CRB 2×1 Cruzeiro -AL

2022: CRB 1×1 Murici

2021: Coruripe 0x3 CRB

2020: CRB 0x1 Murici

2019: CRB 1×0 Coruripe

2018: CRB 4X0 CEO

2017: CSE 1X1 CRB

2016: CRB 5X1 Murici

2015: CEO 1X0 CRB

Retrospecto recente do confronto

CRB e ASA decidiram as últimas três finais do estadual e se enfrentaram nove vezes nos últimos três anos. A equipe regatiana levou a melhor nas três finais e venceu sete dos nove duelos. A última vitória do Alvinegro foi na fase de grupos do ano passado, quando venceu o CRB por 2 a 0.

Campeonato Alagoano é na tela da TV Pajuçara

A TV Pajuçara/Record, em acordo com a Federação Alagoana de Futebol (FAF), transmite os jogos do Campeonato Alagoano em 2025. As partidas na TV aberta serão sempre aos sábados, às 16h (de Brasília).

Você também acompanha a cobertura completa do estadual no TNH1 e na Pajuçara FM. Clique aqui e confira todos os detalhes.

*Estagiário sob supervisão