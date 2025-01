CRB terá baixa importante para estreia contra o ASA no Campeonato Alagoano

O Clube de Regatas Brasil (CRB) se prepara para encarar o ASA na sua estreia pelo Campeonato Alagoano 2025, mas já tem uma mudança certa no time titular. O jogo será na quinta-feira, às 20h (De Brasília), no Estádio Coaracy da Mata Fonseca, em Arapiraca.

O treinador Umberto Louzer não conta com Anselmo Ramon, suspenso após a expulsão na final do Alagoano passado. O centroavante se envolveu em uma briga com Paulinho, do Alvinegro, e pegou quatro jogos de suspensão após ser julgado pelo Tribunal de Justiça de Alagoas.

Francisco Cedrim / CRB

O CRB tenta diminuir a pena para contar com a referência no ataque para o clássico contra o CSA, no sábado (24), pela quarta rodada do estadual.

Quem deve entrar no lugar de Anselmo contra o ASA é David, que chegou nesta temporada ao Ninho do Galo. Com passagens pelo Vitória e Coritiba, ele foi contratado para ser o reserva imediato do camisa 9.

CRB não disputou 1ª rodada

Vale lembrar que o CRB ainda não estreou pelo Campeonato Alagoano. O Regatas iria abrir a 1ª rodada contra o Igaci, mas a desistência da equipe deu ao Galo a vitória por W.O. (3 a 0) e mais dias de preparação para a partida contra o ASA.

Campeonato Alagoano é na tela da TV Pajuçara

A TV Pajuçara/Record, em acordo com a Federação Alagoana de Futebol (FAF), transmite os jogos do Campeonato Alagoano em 2025. As partidas na TV aberta serão sempre aos sábados, às 16h (de Brasília).

Você também acompanha a cobertura completa do estadual no TNH1 e na Pajuçara FM. Clique aqui e confira todos os detalhes.